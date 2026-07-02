Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на КАД.

В Петербурге водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Кольцевой автомобильной дороге. Об этом 2 июля сообщает региональный главк МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло в минувшие сутки в районе развязки Московского шоссе и Витебского проспекта. Водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Вольво». От полученных травм байкер скончался на месте.

«В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Установлено, что водитель мотоцикла за минувший год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2026 году 194 раза», — указано в сообщении.

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