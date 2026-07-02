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Новости Происшествия

Злостный нарушитель ПДД насмерть разбился на мотоцикле в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на КАД.

В Петербурге водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с автомобилем на Кольцевой автомобильной дороге. Об этом 2 июля сообщает региональный главк МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло в минувшие сутки в районе развязки Московского шоссе и Витебского проспекта. Водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Вольво». От полученных травм байкер скончался на месте.

«В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Установлено, что водитель мотоцикла за минувший год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2026 году 194 раза», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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авария кад
Новости Происшествия

На жителя Петербурга завели дело после переделки огнетушителя, светильника и зеркала в средства слежения

Умелец продал свои «изобретения» мужчине, который оказался участником контрольной закупки.

В Петербурге завели уголовное дело на местного жителя по обвинению в производстве и сбыте спецсредств для негласного получения информации. Мужчина переделал огнетушитель, светильник и зеркало в средство слежения, а затем пытался их продать. Об этом 2 июля сообщили в Следственном комитете.

Указывается, что мужчина переоборудовал бытовые приборы и огнетушитель при помощи специальной электроники. Затем злоумышленник пытался продать устройства мужчине, который на самом деле участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. 

№Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в СК.

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Петербург уголовное дело

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