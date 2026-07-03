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Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Кингисеппский район зарплата фссп
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Штормовое предупреждение продлили в Ленобласти до начала следующей недели

В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

В Ленинградской области до 6 июля действует штормовое предупреждение. Местами в регионе пройдут ливни с грозой, а в субботу на регион опустится густой туман. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Дождь. Период предупреждения с 21 ч. 03 июля до 13 ч. 06 июля. Местами ожидаются ливни», — говорится в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России Непогода в Ленобласти

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