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Женщину на BMW с тремя килограммами наркотиков задержали во Всеволожском районе

Жительницу Свердловской области задержали в Мурино Всеволожского района по подозрению в перевозке крупной партии наркотиков.

Сотрудники полиции остановили 39-летнюю женщину в автомобиле BMW. При осмотре салона машины правоохранители обнаружили и изъяли пакеты с наркотиком общей массой три килограмма.

По версии следствия, задержанная занималась межрегиональными перевозками крупных партий наркотиков. В одном из лесных массивов Ленинградской области она забрала «мастер-клад», который должна была перевезти в другой регион.

По факту случившегося завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Полицейские устанавливают соучастников женщины и другие возможные эпизоды ее преступной деятельности.

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Фото: Freepik.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем - +15…+20°С.

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