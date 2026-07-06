Жительницу Свердловской области задержали в Мурино Всеволожского района по подозрению в перевозке крупной партии наркотиков.

Сотрудники полиции остановили 39-летнюю женщину в автомобиле BMW. При осмотре салона машины правоохранители обнаружили и изъяли пакеты с наркотиком общей массой три килограмма.

По версии следствия, задержанная занималась межрегиональными перевозками крупных партий наркотиков. В одном из лесных массивов Ленинградской области она забрала «мастер-клад», который должна была перевезти в другой регион.

По факту случившегося завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Полицейские устанавливают соучастников женщины и другие возможные эпизоды ее преступной деятельности.