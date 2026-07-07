Суд установил, что 22 февраля 2026 года 31-летний Никита М. пытался избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.
Для этого он обратился в УМВД России по Выборгскому району и сообщил ложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля. Заявление зарегистрировали в КУСП, после чего началась процессуальная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что информация об угоне не соответствует действительности.
В отношении мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд признал Никиту М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.