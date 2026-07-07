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Жителя Выборга наказали за ложное заявление об угоне собственного автомобиля

Суд установил, что 22 февраля 2026 года 31-летний Никита М. пытался избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Для этого он обратился в УМВД России по Выборгскому району и сообщил ложные сведения об угоне принадлежащего ему автомобиля. Заявление зарегистрировали в КУСП, после чего началась процессуальная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что информация об угоне не соответствует действительности.

В отношении мужчины завели уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления. Суд признал Никиту М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

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В Ленобласти определили 20 мест для безопасного купания

На сегодняшний день в Ленобласти определено 20 оборудованных мест для купания. Больше всего их в Приозерском районе. В их числе озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти определили 20 мест для безопасного купания - Больше всего их в Приозерском районе. В их числе озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие
Фото: Freepik.

Губернатор подчеркнул, что существует два списка: один формирует Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ленобласти, другой публикует Роспотребнадзор. В перечень Роспотребнадзора входят пляжи, где качество воды соответствует санитарным требованиям. Сейчас таких мест восемь, и все они расположены в Приозерском районе.

Александр Дрозденко призвал жителей выбирать для отдыха только оборудованные места и соблюдать правила безопасности на воде. Он также обратил внимание на то, что купание в карьерах категорически недопустимо, так как риск утонуть там значительно выше.

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