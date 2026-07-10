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В Ленобласти задержали наркокурьеров, перевозивших около 44 кг наркотиков под видом дорожных рабочих

В Ленинградской области транспортные полицейские задержали двух мужчин, перевозивших крупную партию наркотиков под видом дорожных рабочих.

Подозреваемые передвигались по Московской и Ленинградской областям на «Газели». Автомобиль оборудовали проблесковыми маячками, дорожным инвентарем, знаками и надписями, создававшими видимость спецтехники.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили два мешка с брикетами растительного вещества. Экспертиза показала, что в них находилось более 19 килограммов наркотика. Служебная собака также обнаружила в грузовике тайник, в котором перевозили свыше 25 килограммов синтетического вещества.

В отношении мужчин завели уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На время следствия обвиняемых заключили под стражу.

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Теги

Ленинградская область
Новости СВО

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Коротченков. Ему было 55 лет.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями на Аллее Славы кладбища Арбузово.

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО - Ему было 55 лет.
Фото: администрация Кировска

Александр Коротченков родился в Кировске 14 августа 1970 года. Срочную службу проходил в должности оператора радиолокационной станции, а на СВО отправился добровольно, заключив контракт с Минобороны. Служил в звании сержанта и погиб у населенного пункта Луговое в ЛНР, сообщили в местной администрации.

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