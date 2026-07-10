В Ленинградской области транспортные полицейские задержали двух мужчин, перевозивших крупную партию наркотиков под видом дорожных рабочих.

Подозреваемые передвигались по Московской и Ленинградской областям на «Газели». Автомобиль оборудовали проблесковыми маячками, дорожным инвентарем, знаками и надписями, создававшими видимость спецтехники.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили два мешка с брикетами растительного вещества. Экспертиза показала, что в них находилось более 19 килограммов наркотика. Служебная собака также обнаружила в грузовике тайник, в котором перевозили свыше 25 килограммов синтетического вещества.

В отношении мужчин завели уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. На время следствия обвиняемых заключили под стражу.