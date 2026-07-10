Жительницу Ленинградской области приговорили к 17 годам колонии за производство и попытку сбыта наркотиков.

По данным следствия, женщина вместе с сообщником оборудовала нарколабораторию на арендованном участке в Выборгском районе. Обнаружено более пяти килограммов наркотиков, а также около 12 килограммов прекурсоров и других запрещенных веществ. Готовую продукцию фигуранты планировали продать.

Суд назначил женщине 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мобильный телефон, который использовался для связи с покупателями, конфисковали.

По данным карточки дела на сайте суда, обвиняемая и ее предполагаемый сообщник являются супругами. О приговоре мужчине пока не сообщалось.