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Новости Происшествия

Супруги произвели пять килограмм наркотиков в Выборгском районе. Жена отправится в колонию на 17 лет

Жительницу Ленинградской области приговорили к 17 годам колонии за производство и попытку сбыта наркотиков.

По данным следствия, женщина вместе с сообщником оборудовала нарколабораторию на арендованном участке в Выборгском районе. Обнаружено более пяти килограммов наркотиков, а также около 12 килограммов прекурсоров и других запрещенных веществ. Готовую продукцию фигуранты планировали продать.

Суд назначил женщине 17 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мобильный телефон, который использовался для связи с покупателями, конфисковали.

По данным карточки дела на сайте суда, обвиняемая и ее предполагаемый сообщник являются супругами. О приговоре мужчине пока не сообщалось.

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24.06.2025
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Теги

Выборгский район Ленинградская область
Новости Социум

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень

Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень - Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.
Фото: пресс-служба администрации Заневского городского поселения

Правительство Ленинградской области намерено заключить контракт на возведение надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», сообщает администрация Заневского городского поселения.

Строители планируют выйти на площадку уже в августе–сентябре 2024 года, однако основной этап работ намечен на 2026–2027 годы. Согласно проекту, первым объектом станет надземный переход в районе улицы Военный городок. Затем специалисты приступят к возведению конструкций на улице Новой и в районе 2-й линии.

В администрации уточнили, что реализация второго этапа будет зависеть от предоставления финансирования. 

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10.07.2026
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Теги

Янино-1 колтушское шоссе строительство

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