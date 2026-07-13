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Новости Социум

Председатель Комстроя Ленобласти доложил о строительстве двух школ и ледовой арены

На аппаратном совещании председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко представил отчёт о ходе возведения социальных объектов, находящихся на контроле Президента Российской Федерации.

В Новом Девяткино на площадке школы на 1120 мест уже погружено около 700 свай, начата разработка основания. В Кудрово участок под строительство школы на 1600 мест передан подрядчику — забивка первых свай запланирована на конец июля. Что касается ледовой арены в Сертолово, то конкурс на её проектирование планируется объявить осенью, в настоящее время ведётся сбор исходно-разрешительной документации.

Егор Никитенко подчеркнул, что по всем объектам наблюдается чёткая динамика, они обеспечены финансированием, а графики синхронизируются с муниципальными заказчиками.

«Наша главная задача — чтобы каждый объект соответствовал всем современным стандартам качества и безопасности, а работы были выполнены в установленные Президентом сроки. Где требуются корректировки проектов или расторжение неэффективных контрактов — принимаем эти решения оперативно, не допуская срыва графиков», — отметил Никитенко.

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Теги

Ленобласть Егор Никитенко
Новости Социум

В Гатчинском округе привели в порядок жилой дом после вмешательства прокуратуры

Ранее жители многоквартирного дома жаловались на разрушение конструктивных элементов.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа привели в порядок многоквартирный дом после жалоб жителей. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Ленинградской области.

«Гатчинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы посёлка Елизаветино о нарушениях, допущенных управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сиверский» при содержании многоквартирного дома № 1 по Дылицкому шоссе», — указано в сообщении.

По итогам проверки надзорное ведомства выявило разрушения крыши, фасада и цоколя, повреждения полов и ступеней, а также износ окрасочного слоя стен. После вмешательства прокуратуры дом привели в нормативное состояние.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура

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