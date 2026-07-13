Двое подростков получили травмы ног во время купания в водоемах Ленинградской области.

В деревне Юкки Всеволожского района девушка наступила в озере на острый предмет и травмировала большой палец левой ноги. Врачи диагностировали серьезное повреждение сухожилия. Пострадавшей провели сложную микрохирургическую операцию по восстановлению сухожилия и обработали рану.

В тот же день на Золотом пляже Лемболовского озера ногу повредил 15-летний подросток. Медики ушили резаную лоскутную рану левой стопы.

Родителям рекомендовали объяснить детям правила безопасности и напомнить, что в незнакомые водоемы лучше заходить в специальной обуви.