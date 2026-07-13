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Новости Происшествия

Двое подростков получили тяжелые травмы во время купания в Ленобласти

Двое подростков получили травмы ног во время купания в водоемах Ленинградской области.

В деревне Юкки Всеволожского района девушка наступила в озере на острый предмет и травмировала большой палец левой ноги. Врачи диагностировали серьезное повреждение сухожилия. Пострадавшей провели сложную микрохирургическую операцию по восстановлению сухожилия и обработали рану.

В тот же день на Золотом пляже Лемболовского озера ногу повредил 15-летний подросток. Медики ушили резаную лоскутную рану левой стопы.

Родителям рекомендовали объяснить детям правила безопасности и напомнить, что в незнакомые водоемы лучше заходить в специальной обуви.

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Ленинградская область
Новости Социум

Часть Выборга временно останется без воды 14 июля

«Леноблводоканал» предупреждает жителей города об отключении водоснабжения.

Во вторник, 14 июля, в Выборге планируется отключение водоснабжения по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на «Леноблводоканал».

Отключения ожидаются в период с 09:30 до 13:30 по следующим адресам:

  • ул. Волховская, д. 6, 1, 4, 7, 9;

  • ул. 2-я Полевая, д. 8, 13, 17, 24;

  • ул. 3-я Полевая, д. 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18.

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Теги

Выборг Леноблводоканал нет воды

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