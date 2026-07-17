Делегация ведущих экологов и общественных деятелей во главе с Рашидом Исмаиловым и депутатом Александром Перминовым посетила комплекс по переработке отходов «Кингисепп», чтобы оценить эффективность внедряемых технологий замкнутого цикла.

Представители Экосоветов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также члены Общественных палат проверили производственные мощности комплекса по переработке отходов«Кингисепп». В рабочей поездке также принял участие депутат Законодательного собрания региона Александр Перминов. Для него, как для недавнего члена партии «Зеленые», данная поездка стала важным шагом в реализации новой экологической повестки. В работе на площадке его сопровождал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В ходе инспекции Рашид Исмаилов отметил высокую технологичность предприятия. По его словам, современные системы сортировки позволяют максимально эффективно вовлекать вторсырье в оборот. Александр Перминов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что успешный опыт «Кингисеппа» должен стать ориентиром для реализации экологических инициатив по всей стране.

Регоператор также представил гостям стратегию развития предприятия, которая включает оптимизацию логистики, повышение качества отбора фракций и масштабную просветительскую работу с населением. Ключевая цель — донести до граждан, что раздельный сбор отходов является необходимым условием для успешной переработки.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении подобных выездных проверок на регулярной основе, что позволит обеспечить постоянный общественный и экспертный контроль за экологической ситуацией в регионе.