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"Зеленые" и общественники оценили внедряемые на КПО «Кингисепп» технологии переработки отходов

"Зеленые" и общественники оценили внедряемые на КПО «Кингисепп» технологии переработки отходов - Делегация ведущих экологов и общественных деятелей во главе с Рашидом Исмаиловым и депутатом Алексан
Фото: КПО «Кингисепп

Делегация ведущих экологов и общественных деятелей во главе с Рашидом Исмаиловым и депутатом Александром Перминовым посетила комплекс по переработке отходов «Кингисепп», чтобы оценить эффективность внедряемых технологий замкнутого цикла.

Представители Экосоветов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также члены Общественных палат проверили производственные мощности комплекса по переработке отходов«Кингисепп». В рабочей поездке также принял участие депутат Законодательного собрания региона Александр Перминов. Для него, как для недавнего члена партии «Зеленые», данная поездка стала важным шагом в реализации новой экологической повестки. В работе на площадке его сопровождал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В ходе инспекции Рашид Исмаилов отметил высокую технологичность предприятия. По его словам, современные системы сортировки позволяют максимально эффективно вовлекать вторсырье в оборот. Александр Перминов, в свою очередь, выразил уверенность в том, что успешный опыт «Кингисеппа» должен стать ориентиром для реализации экологических инициатив по всей стране.

Регоператор также представил гостям стратегию развития предприятия, которая включает оптимизацию логистики, повышение качества отбора фракций и масштабную просветительскую работу с населением. Ключевая цель — донести до граждан, что раздельный сбор отходов является необходимым условием для успешной переработки.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о проведении подобных выездных проверок на регулярной основе, что позволит обеспечить постоянный общественный и экспертный контроль за экологической ситуацией в регионе.

Теги

КПО «Кингисепп»
Новости Социум

Петербуржец через Верховный суд добился отмены старого долга за ЖКУ

ВС РФ признал незаконным начисление платы за капитальный ремонт по обязательствам старше трех лет.

Верховный суд РФ подтвердил право собственников жилья не оплачивать задолженность по капитальному ремонту, срок исковой давности по которой превышает три года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы высшего судебного органа.

Поводом для этого стало недавнее разбирательство между жителем Петербурга и коммунальной компании. НКО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» от имени заявителя потребовал от городского Фонда капремонта исключить из квитанций долги, накопившиеся в период с 2016 по 2023 год. ФКР попытался оспорить предписание в суде, однако инстанции разных уровней встали на сторону потребителя.

Суды подчеркнули, что истечение срока давности является законным основанием для отказа от принудительного взыскания средств. Верховный суд, изучив материалы дела, также отказал Фонду в пересмотре дела.

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Фото на миниатюре: pxhere

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ЖКУ Петербург коммунальные услуги

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