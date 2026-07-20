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В поселке Никольский построят модульную станцию очистки сточных вод

В поселке Никольский Подпорожского района Ленобласти дан старт строительству модульной станции очистки сточных вод. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы.

В поселке Никольский построят модульную станцию очистки сточных вод - В поселке Никольский Подпорожского района Ленобласти дан старт строительству модульной станции очист
Фото: Правительство Ленинградской области

Новое сооружение будет обслуживать 2,5 тысячи жителей, его проектная мощность составит 500 кубометров в сутки. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. Реализация проекта ведется в рамках региональной программы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета.

Новости Происшествия

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка.

Полиция устанавливает причастных к поджогам двух АЗС на территории Всеволожского района Ленинградской области. Оба происшествия случились с разницей в несколько часов.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел на автозаправке в Буграх днем, 20 июля. Там подросток бросил зажигательную смесь в сторону АЗС и скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Спустя несколько часов, в районе 18:30, возгорание произошло на АЗС в Заневском городском поселении, передает 78.ru. Расстояние до заправки, где произошёл пожар в первый раз, оставляет 10 километров. Правоохранители также ведут розыск виновника ЧП и выясняют, связаны ли инциденты между собой.

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Теги

поджог АЗС Всеволожский район

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