В поселке Никольский Подпорожского района Ленобласти дан старт строительству модульной станции очистки сточных вод. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы.
Новое сооружение будет обслуживать 2,5 тысячи жителей, его проектная мощность составит 500 кубометров в сутки. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2027 года. Реализация проекта ведется в рамках региональной программы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» за счёт средств областного бюджета.