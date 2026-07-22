Мужчину в возрасте 37 лет приговорили к году принудительных работ за нападение с молотком на водителя автобуса №300 на остановке «Улица Маршала Блюхера» в Санкт-Петербурге.

Пассажир возмутился тем, что на предыдущей остановке водитель закрыл двери до того, как все желающие успели войти в салон, потребовал от водителя объяснений, после чего достал из рюкзака молоток и разбил два зеркала автобуса. Осколки стекла ранили водителю руку.

По словам потерпевшего, пассажир требовал, чтобы он вышел из кабины, и угрожал, что «закопает и убьет». Затем мужчина оставил свой номер телефона и покинул автобус.

Суд учел содействие подсудимого расследованию, наличие ребенка на иждивении и позицию потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании. Из зарплаты осужденного будут удерживать 10%.