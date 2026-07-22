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Мужчина разбил молотком окна автобуса и ранил водителя в Петербурге

Мужчину в возрасте 37 лет приговорили к году принудительных работ за нападение с молотком на водителя автобуса №300 на остановке «Улица Маршала Блюхера» в Санкт-Петербурге.

Мужчина разбил молотком окна автобуса и ранил водителя в Петербурге - Мужчину в возрасте 37 лет приговорили к году принудительных работ за нападение с молотком на водител
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Пассажир возмутился тем, что на предыдущей остановке водитель закрыл двери до того, как все желающие успели войти в салон, потребовал от водителя объяснений, после чего достал из рюкзака молоток и разбил два зеркала автобуса. Осколки стекла ранили водителю руку.

По словам потерпевшего, пассажир требовал, чтобы он вышел из кабины, и угрожал, что «закопает и убьет». Затем мужчина оставил свой номер телефона и покинул автобус.

Суд учел содействие подсудимого расследованию, наличие ребенка на иждивении и позицию потерпевшего, который не настаивал на строгом наказании. Из зарплаты осужденного будут удерживать 10%.  

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22.07.2026
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Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики
Фото: vk Александр Дрозденко

По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.

Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.

Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.

Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.

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