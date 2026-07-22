Сотрудница Росгвардии получила ножевое ранение вечером 20 июля при попытке вывести 18-летнюю девушку из вагона метро на станции «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Сотрудница Росгвардии ехала в вагоне в свободное от службы время и заметила пассажирку, которая громко кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол, мешая окружающим.

Женщина связалась с машинистом и попросила вызвать полицию. Когда она попыталась вывести нарушительницу из вагона, та достала нож и порезала ее по предплечью.

Подоспевшие правоохранители задержали девушку и доставили ее в отдел полиции. Нож изъяли. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в медпункт. Решается вопрос об уголовном деле.