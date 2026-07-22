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Новости Происшествия

Молодая петербурженка устроила дебош в метро и ранила ножом сотрудницу Росгвардии

женщина
Фото: Freepik.

Сотрудница Росгвардии получила ножевое ранение вечером 20 июля при попытке вывести 18-летнюю девушку из вагона метро на станции «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.

Сотрудница Росгвардии ехала в вагоне в свободное от службы время и заметила пассажирку, которая громко кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол, мешая окружающим.

Женщина связалась с машинистом и попросила вызвать полицию. Когда она попыталась вывести нарушительницу из вагона, та достала нож и порезала ее по предплечью.

Подоспевшие правоохранители задержали девушку и доставили ее в отдел полиции. Нож изъяли. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в медпункт. Решается вопрос об уголовном деле.

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В Петербурге автобусы № 76 и № 227 пустят в объезд из-за ремонта

Маршруты автобусов №№ 76 и 227 изменятся с 22 по 28 июля из-за работ на инженерных коммуникациях на четной стороне набережной Черной речки в Санкт-Петербурге, сообщает «МК в Питере».

Автобусы, следующие от станции метро «Пионерская», будут объезжать закрытый участок по Коломяжскому путепроводу, набережной Черной речки, Ланскому шоссе, Новосибирской и Торжковской улицам, а также улице Академика Крылова. После объезда транспорт вернется на обычные маршруты.

На время ремонта на Ланском шоссе рядом с набережной Черной речки организуют временную остановку. Ограничения будут действовать до 28 июля включительно.

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