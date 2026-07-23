Штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в течение 10 дней при техническом сбое, ошибке камеры или плохо видимых дорожных знаках, рассказал юрист Александр Манько.

Основанием для отмены штрафа может стать неисправность парковочного автомата, сбой приложения или отсутствие информации о платеже в системе. В качестве доказательств водитель может предоставить чеки и скриншоты.

Оспорить постановление также можно, если дорожные знаки были закрыты снегом, деревьями или другими препятствиями. В этом случае рекомендуется сделать фотографии с указанием даты и места съемки.

Еще одной причиной для отмены штрафа может стать ошибка камеры при распознавании государственного номера или фиксация другого автомобиля.

Обжаловать штраф также вправе прежний владелец машины, если транспортное средство уже продано, но новый собственник не успел переоформить его на себя. К жалобе необходимо приложить договор купли-продажи.

«Если вы ошиблись в номере или забыли продлить время – штраф законен. У вас 10 дней на обжалование. Проще и быстрее всего через «Госуслуги». Если жалоба отклонена, вы вправе обратиться в районный суд. Госпошлина при этом не взимается. Если штраф несправедливый – боритесь. Практика показывает, что суды отменяют до 30% таких штрафов», – заключил Александр Манько