weather 15.7°
$

Главная / Новости / Юрист рассказал, как отменить несправедливый штраф за парковку

Новости Социум

Юрист рассказал, как отменить несправедливый штраф за парковку

Юрист рассказал, как отменить несправедливый штраф за парковку - Об этом рассказал юрист Александр Манько.
Фото: Freepik.

Штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в течение 10 дней при техническом сбое, ошибке камеры или плохо видимых дорожных знаках, рассказал юрист Александр Манько.

Основанием для отмены штрафа может стать неисправность парковочного автомата, сбой приложения или отсутствие информации о платеже в системе. В качестве доказательств водитель может предоставить чеки и скриншоты.

Оспорить постановление также можно, если дорожные знаки были закрыты снегом, деревьями или другими препятствиями. В этом случае рекомендуется сделать фотографии с указанием даты и места съемки.

Еще одной причиной для отмены штрафа может стать ошибка камеры при распознавании государственного номера или фиксация другого автомобиля.

Обжаловать штраф также вправе прежний владелец машины, если транспортное средство уже продано, но новый собственник не успел переоформить его на себя. К жалобе необходимо приложить договор купли-продажи.

«Если вы ошиблись в номере или забыли продлить время – штраф законен. У вас 10 дней на обжалование. Проще и быстрее всего через «Госуслуги». Если жалоба отклонена, вы вправе обратиться в районный суд. Госпошлина при этом не взимается. Если штраф несправедливый – боритесь. Практика показывает, что суды отменяют до 30% таких штрафов», – заключил Александр Манько

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8937

Теги

штраф парковка
Новости СВО

Житель Киришей Кирилл Комаров погиб на СВО

В ходе СВО погиб житель Киришского района Ленобласти Кирилл Комаров.

Житель Киришей Кирилл Комаров погиб на СВО - Гражданская панихида и прощание пройдут 24 июля в МДЦ «Восход» в Киришах.
Фото: «Фонд «Линия добра»» в ВК

Гражданская панихида и прощание пройдут 24 июля в МДЦ «Восход» в Киришах, сообщает группа «Фонд «Линия добра»» в ВК.

«Кирилл Александрович погиб при исполнении воинского долга. Для его семьи эта весть стала днем, когда мир раскололся на «до» и «после». Мы выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования его семье, близким, друзьям и сослуживцам», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно
Справку об участии в СВО теперь можно получить в день обращения в любом МФЦ Ленобласти
В Ленинградской области упрощен порядок получения справки об участии в специальной военной операции. Теперь документ можно оформить и получить в день...
20.07.2026
253

Теги

погиб военный СВО Кириши Ленобласть

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться