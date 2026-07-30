Жителя Гатчинского округа приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и конфисковали автомобиль за повторную езду в нетрезвом виде.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, водитель вновь сел пьяным за руль автомобиля LADA 211540.

Суд признал мужчину виновным. Машину конфисковали в доход государства.