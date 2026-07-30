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Государство отобрало автомобиль у жителя Гатчинского округа

Жителя Гатчинского округа приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев и конфисковали автомобиль за повторную езду в нетрезвом виде.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на это, водитель вновь сел пьяным за руль автомобиля LADA 211540.

Суд признал мужчину виновным. Машину конфисковали в доход государства.

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08.03.2026
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Теги

Гатчинский округ
Новости Спорт

УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА. Созываются экстренные совещания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании футбола для собственного обогащения после предложения создать новую коммерческую структуру, сообщает The Independent.

Поводом стало письмо президента ФИФА Джанни Инфантино руководителям национальных федераций. Он предложил поддержать новый проект в обмен на дополнительные субсидии.

В УЕФА заявили, что международная федерация действует в собственных интересах и в интересах близкого круга лиц. Организация призвала учитывать интересы футбольных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

На этой неделе УЕФА проведет экстренное онлайн-совещание из-за несогласия европейских федераций с планами ФИФА. Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность выделить управление чемпионатом мира в отдельную компанию и продать частным инвесторам от 20% до 30% ее акций.

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