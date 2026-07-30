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Стало известно о состоянии первого пациента, получившего российскую вакцину от рака кожи

Первый пациент в России получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Препарат ввели мужчине в возрасте 60 лет из Курской области. Меланому у него диагностировали в 2021 году, после чего пациенту провели хирургическое лечение.

В 2025 году заболевание начало прогрессировать и затронуло лимфатические узлы. Мужчине вновь провели операцию. Сейчас он проходит иммунотерапию, однако риск дальнейшего развития болезни сохраняется.

Разрешение на применение персонализированной вакцины в клинической практике Минздрав выдал в начале декабря 2025 года.

По данным доклинических исследований на животных, препарат позволял полностью уничтожить основную опухоль и в 90% случаев воздействовал на метастазы.

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Теги

рак здоровье Россия
Для души Новости

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей

Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального ремонта на 2027 год.

На реставрацию Круглой риги в Гатчине направят 12 млн рублей - Памятник архитектуры в Гатчине — Круглая рига — наконец дождался включения в программу капитального
Фото: Правительство Ленинградской области

Долгое время здание оставалось в тени, но теперь на его спасение и преображение из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей. Подготовительные работы уже идут полным ходом: специалисты провели комплексные научные изыскания, разработали эскизный проект и подготовили проектно-сметную документацию. Уже в сентябре 2026 года документы будут направлены на государственную экспертизу.

В планах не только реставрация самой постройки, но и освобождение прилегающей территории от соседних объектов, мешающих восприятию памятника. Это позволит Круглой риге «задышать» свободно и вернуть ей исторический облик.

Теги

Гатчина реставрация Круглая рига

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