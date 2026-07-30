Первый пациент в России получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Препарат ввели мужчине в возрасте 60 лет из Курской области. Меланому у него диагностировали в 2021 году, после чего пациенту провели хирургическое лечение.

В 2025 году заболевание начало прогрессировать и затронуло лимфатические узлы. Мужчине вновь провели операцию. Сейчас он проходит иммунотерапию, однако риск дальнейшего развития болезни сохраняется.

Разрешение на применение персонализированной вакцины в клинической практике Минздрав выдал в начале декабря 2025 года.

По данным доклинических исследований на животных, препарат позволял полностью уничтожить основную опухоль и в 90% случаев воздействовал на метастазы.