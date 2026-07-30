В Ленобласти подвели итоги летней обучающей программы по ПДД. В этом сезоне более 1,5 тысячи школьников и воспитанников детских лагерей приняли участие в практических занятиях на базе мобильного автогородка.

Инициатором проекта выступил комитет по транспорту региона. Специалисты провели свыше 50 выездных уроков в 18 муниципальных образованиях. Занятия проходили прямо на территориях школ и детских оздоровительных лагерей.

Главная особенность формата — сразу после изучения теории юные участники закрепляли знания на практике. На специально оборудованной площадке, которая моделирует реальную дорожную обстановку с перекрестками, знаками и разметкой, ребята могли попробовать себя в роли водителей мини-автомобилей. Такой подход позволяет детям не просто механически запомнить правила, но и осознанно применять их в повседневной жизни. Именно с раннего возраста закладываются основы культуры безопасного поведения на дорогах, что напрямую снижает риск детского дорожно-транспортного травматизма.