weather 21.2°
$

Главная / Новости / Более 1,5 тысячи детей Ленобласти освоили ПДД в мобильном автогородке

Новости Социум

Более 1,5 тысячи детей Ленобласти освоили ПДД в мобильном автогородке

В Ленобласти подвели итоги летней обучающей программы по ПДД. В этом сезоне более 1,5 тысячи школьников и воспитанников детских лагерей приняли участие в практических занятиях на базе мобильного автогородка. 

Более 1,5 тысячи детей Ленобласти освоили ПДД в мобильном автогородке - В Ленобласти подвели итоги летней обучающей программы по ПДД. В этом сезоне более 1,5 тысячи школьни
Фото: Правительство Ленинградской области

Инициатором проекта выступил комитет по транспорту региона. Специалисты провели свыше 50 выездных уроков в 18 муниципальных образованиях. Занятия проходили прямо на территориях школ и детских оздоровительных лагерей.

Главная особенность формата — сразу после изучения теории юные участники закрепляли знания на практике. На специально оборудованной площадке, которая моделирует реальную дорожную обстановку с перекрестками, знаками и разметкой, ребята могли попробовать себя в роли водителей мини-автомобилей. Такой подход позволяет детям не просто механически запомнить правила, но и осознанно применять их в повседневной жизни. Именно с раннего возраста закладываются основы культуры безопасного поведения на дорогах, что напрямую снижает риск детского дорожно-транспортного травматизма.

Теги

Ленобласть
Новости Социум

Следующие зимние каникулы у школьников станут короче

В новогодние каникулы учащиеся будут отдыхать на один день меньше.

Следующие новогодние каникулы у российских школьников станут короче на один день. Об этом пишет ТАСС.

«Согласно расписанию, в прошлом учебном году (2025-2026) дети отдыхали с 31 декабря по 11 января», — отмечает агентство.

Однако в 2027 году учащиеся будут отдыхать с 31 декабря по 10 января.

Вам будет интересно
В вузах Петербурга может не хватить бюджетных мест даже для победителей олимпиад
Фото: Freepik. В некоторых петербургских вузах число абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад, превышает количество бюджетных мест на отдельн...
30.07.2026
155

Фото на миниатюре: magnific

Теги

каникулы школы

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться