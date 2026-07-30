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Россиянам назвали опасность грибов у автомобильных дорог

Биолог объяснила, почему не стоит собирать грибы в подобных местах.

Произрастающие вдоль дорог грибы могут содержать различные токсины, поскольку в таких местах сильно превышены нормы тяжелых металлов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров

«Нельзя собирать грибы около магистралей и дорог, так как в радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ, которые опасны для здоровья человека», — заявил он.

Снизить концентрацию вредных веществ поможет вымачивание. Биолог советует оставлять грибы в воде на восемь часов. Это позволит уменьшить количество токсинов в 1,2-2,3 раза. После варки их уровень обычно падает еще на 60-80%.

«При этом важно менять воду каждые 2–3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов», — добавил эксперт.
 

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29.07.2026
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грибы советы эксперта
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Ленобласть передала новую партию автомобильной техники и спецоборудования МО РФ

Регион продолжает усиливаем безопасность и устойчивость важной инфраструктуры.

Ленобласть передала новую партию автомобильной техники и спецоборудования МО РФ - Регион продолжает усиливаем безопасность и устойчивость важной инфраструктуры.
Фото: Александр Дрозденко/ Макс

Ленинградская область передала Минобороны РФ новую партию автомобилей и специализированного оборудования. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На этот раз регион передал военным автомобили повышенной проходимости Sollers ST, пикапы «Соболь», а также различное оборудование, в том числе турели для пулеметов, радиостанции, детекторы дронов и БПЛА, тепловизионные прицельные комплексы, тепловизоры и бинокли.

«Техника позволит повысить скорость реагирования, мобильность и возможность действовать точно и уверенно в любой ситуации. Работаем последовательно и на результат. Понимаем, насколько это важно — и для тех, кто несёт службу, и для жителей области. Будем продолжать», — заявил губернатор.

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Теги

Александр Дрозденко минобороны РФ

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