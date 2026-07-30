Биолог объяснила, почему не стоит собирать грибы в подобных местах.
Произрастающие вдоль дорог грибы могут содержать различные токсины, поскольку в таких местах сильно превышены нормы тяжелых металлов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров
Снизить концентрацию вредных веществ поможет вымачивание. Биолог советует оставлять грибы в воде на восемь часов. Это позволит уменьшить количество токсинов в 1,2-2,3 раза. После варки их уровень обычно падает еще на 60-80%.