Биолог объяснила, почему не стоит собирать грибы в подобных местах.

Произрастающие вдоль дорог грибы могут содержать различные токсины, поскольку в таких местах сильно превышены нормы тяжелых металлов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров

«Нельзя собирать грибы около магистралей и дорог, так как в радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ, которые опасны для здоровья человека», — заявил он.

Снизить концентрацию вредных веществ поможет вымачивание. Биолог советует оставлять грибы в воде на восемь часов. Это позволит уменьшить количество токсинов в 1,2-2,3 раза. После варки их уровень обычно падает еще на 60-80%.

«При этом важно менять воду каждые 2–3 часа, а отвар после варки обязательно сливать, так как он впитывает основную долю токсинов», — добавил эксперт.