Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Житель Петербурга предстанет перед судом за подделку документов и мошенничество. Всему виной стало его нежелание ходить на работу.

Как выяснил 78.ru, мужчина решил обманом взять несколько отгулов на работе. Для этого он приобрел четыре поддельных справок о сдаче крови. План сработал — петербуржец смог остаться дома, а также получил 27 тысяч рублей от работодателя.

Однако позже обман раскрыли. Правоохранителям мужчина признался, что сильно устал от работы и потому решился на такой шаг.