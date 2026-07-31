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Новости Социум

Петербуржец не хотел идти на работу и купил поддельные справки о сдаче крови

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Житель Петербурга предстанет перед судом за подделку документов и мошенничество. Всему виной стало его нежелание ходить на работу.

Как выяснил 78.ru, мужчина решил обманом взять несколько отгулов на работе. Для этого он приобрел четыре поддельных справок о сдаче крови. План сработал — петербуржец смог остаться дома, а также получил 27 тысяч рублей от работодателя.

Однако позже обман раскрыли. Правоохранителям мужчина признался, что сильно устал от работы и потому решился на такой шаг. 

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Теги

подделка документов Петербург больничный
Новости Социум

Россиянам назвали неочевидные факторы развития рака легких

Эксперт рассказал, какие заболевания и привычки могут привести к тяжелому диагнозу.

Рак легкого остается одним из самых опасных онкологических заболеваний в мире, занимая первое место по уровню смертности. При этом существуют неочевидные факторы, которые провоцируют тяжелый недуг. Как рассказал кандидат медицинских наук Сергей Солодников в беседе с «Газетой.ru», к таковым относят, например, сахарный диабет. 

Ежегодно в России фиксируется около 60 тысяч новых диагнозов, при этом подавляющее большинство пациентов — мужчины. К факторам риска специалист также относит избыточный вес, малоподвижный образ жизни, плохую экологию и наследственную предрасположенность.

При этом курение остается основной причиной развития рака легких. Главная проблема заключается в поздней диагностике. Более 70% случаев выявляются на терминальных стадиях. Причем заболевание долго протекает бессимптомно из-за отсутствия болевых рецепторов в легочной ткани. 

Обычно первым проявлением заболевания являются одышка или сухой кашель — пациенты часто принимают симптомы за обычную простуду.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

онкология рак

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