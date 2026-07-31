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В Петербурге мигранты прятались от полиции в зарослях. Но как спрячешься от собак и тепловизоров?

Шестнадцать иностранцев с нарушениями миграционного законодательства выявили во время рейда 31 июля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В Петербурге мигранты прятались от полиции в зарослях. Но как спрячешься от собак и тепловизоров? - Шестнадцать иностранцев с нарушениями миграционного законодательства выявили во время рейда 31 июля
Фото: ГУ МВД

Полицейские проверили несколько строительных площадок, крупный пункт приема металлолома и десятки частных домов в ближайших садоводствах. Территорию обследовали с помощью квадрокоптера с тепловизором. Дрон помог обнаружить рабочих, которые спрятались в зарослях возле строительной площадки. Кинолог со служебной собакой проверил бытовки и личные вещи рабочих.

Всего сотрудники полиции проверили документы почти у 300 человек, около 90 из которых оказались иностранными гражданами. Нарушителей доставили в районные отделы полиции и составили в отношении них административные протоколы.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверили около 200 автомобилей и составили 10 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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