Шестнадцать иностранцев с нарушениями миграционного законодательства выявили во время рейда 31 июля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Полицейские проверили несколько строительных площадок, крупный пункт приема металлолома и десятки частных домов в ближайших садоводствах. Территорию обследовали с помощью квадрокоптера с тепловизором. Дрон помог обнаружить рабочих, которые спрятались в зарослях возле строительной площадки. Кинолог со служебной собакой проверил бытовки и личные вещи рабочих.

Всего сотрудники полиции проверили документы почти у 300 человек, около 90 из которых оказались иностранными гражданами. Нарушителей доставили в районные отделы полиции и составили в отношении них административные протоколы.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверили около 200 автомобилей и составили 10 протоколов за нарушения правил дорожного движения.