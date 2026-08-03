В Ленобласти 4 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. Ветер западный, юго-западный слабый.
Главная / Для души / Вторник в Ленобласти пройдет без существенных осадков
В Ленобласти 4 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. Ветер западный, юго-западный слабый.
Глава региона будет отвечать на вопросы жителей в течение часа.
В понедельник, 3 августа, губернатор Ленинградской области проводит прямую линию с жителями. С 16 до 17 часов глава региона ответит на вопросы земляков в прямом эфире.
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