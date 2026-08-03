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Вторник в Ленобласти пройдет без существенных осадков

В Ленобласти 4 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Вторник в Ленобласти пройдет без существенных осадков - Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.
Фото: magnific.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. Ветер западный, юго-западный слабый.

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Теги

погода лето август без осадков
Новости Социум

Началась прямая линия с губернатором в Ленинградской области Александром Дрозденко

Глава региона будет отвечать на вопросы жителей в течение часа.

Началась прямая линия с губернатором в Ленинградской области Александром Дрозденко - Глава региона будет отвечать на вопросы жителей в течение часа.
Фото: Александр Дрозденко/ МАКС

В понедельник, 3 августа, губернатор Ленинградской области проводит прямую линию с жителями. С 16 до 17 часов глава региона ответит на вопросы земляков в прямом эфире. 

Номера для связи:

  • 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

  • 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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