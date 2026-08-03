В Ленинградской области в этом году намечается хороший урожай клюквы, но готовить корзины еще рано. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, многие начинают собирать клюкву уже в конце лета, когда ягода еще не полностью созрела. Однако именно спелая клюква содержит большое количество урсоловой кислоты — природного антисептика, благодаря которому ягода долго хранится даже в воде без консервантов. Кроме того, клюква богата витаминами и микроэлементами, а ее сок обладает антисептическими свойствами и помогает укреплять иммунитет.

Специалист советует отправляться за клюквой не раньше конца сентября, а лучше — в начале октября, когда ягода полностью созреет. Сам Павел Глазков предпочитает собирать ее после первых заморозков — в этот период клюква становится особенно ароматной и вкусной, сохраняя свои качества до самой весны.