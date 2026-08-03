В Ленинградской области подвели промежуточные итоги пожароопасного сезона. С начала периода зафиксировано 64 лесных пожара, средняя площадь которых составила 0,7 гектара. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки.

Вопросы охраны лесов обсуждались на заседании аппарата правительства региона. Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил работников лесного комплекса и отметил, что слаженные действия комитета по природным ресурсам, управления лесами и арендаторов, а также эффективная система мониторинга и оснащённость техникой позволяют региону показывать одни из лучших результатов в стране.

Как сообщил председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов, в регионе действует система «Лесохранитель», включающая 167 камер видеонаблюдения, которые охватывают более 90 процентов земель лесного фонда. Система оснащена искусственным интеллектом, что ускоряет обнаружение пожаров. Благодаря этому 40 процентов возгораний были выявлены на ранних стадиях. В 2026 году приобретено 10 новых камер, и в планах довести охват до 100 процентов.

Для тушения пожаров задействованы 71 пожарно-химическая станция, 520 человек, 160 единиц техники и 225 единиц оборудования. В этом году приобретено более 40 единиц техники, включая автоцистерны, лесопатрульные автомобили и вездеходы. Новая техника повысит эффективность охраны лесов и поможет в выполнении задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Напоминаем, что за поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах с начала 2023 года в бюджет региона уже оплачено 580 тысяч рублей.