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Новости Социум

В Ленинградской области продолжают модернизацию музеев в зданиях без статуса ОКН

Музейное агентство Ленинградской области подводит промежуточные итоги комплексной модернизации филиалов, расположенных в зданиях без статуса объектов культурного наследия. В 2025–2026 годах несколько музеев региона получили значительное развитие.

Сланцевский музей, открывшийся после обновления в апреле 2025 года, увеличил посещаемость на 77 процентов и стал победителем в номинации «Музей России 2025» конкурса «Музейный Олимп». Для Сосновоборского музея разработана проектно-сметная документация капитального ремонта, которая уже направлена в Министерство культуры Российской Федерации. В Подпорожском музее завершены строительно-монтажные работы, подана заявка на субсидию для технического оснащения в 2027 году.

Киришский музей получил субсидию на разработку проектно-сметной документации для ремонта помещений и заключил договор на создание концепции новой экспозиции. Пикалевский музей готовится к переезду в здание бывшего детского сада №3 площадью 817 квадратных метров вместо прежних 457. На реализацию работ получена поддержка губернатора, сейчас оформляются имущественные права.

Тихвинский музей «Астрача, 1941» после капитального ремонта, завершённого в 2022 году, продолжает развиваться. Его экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля» стала финалистом конкурса «Музейный Олимп» в номинации «Экспозиция года». Это единственный музей о Великой Отечественной войне в восточной части Ленинградской области. В 2027 году начнётся реставрация мемориала, расположенного рядом с музеем.

Новости Социум

Администрацию поселка в Ленобласти оштрафуют за переполненную мусорную площадку

Губернатор Ленобласти поручил навести порядок у контейнерной площадки в поселке Ульяновка.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил на контроль ситуацию с переполненной контейнерной площадкой в поселке Ульяновка Тосненского района. Из-за несвоевременного вывоза отходов участок на улице Колхозной превращается в стихийную свалку.

Проблема была озвучена в ходе прямой линии с главой региона 3 августа. Местная жительница пожаловалась, что из-за горы мусора автобусы перестали останавливаться в привычном месте. В результате дети и пожилые люди вынуждены преодолевать около полутора километров до ближайшей остановки.

«Подтверждаю правоту Марины Анатольевны: вся контейнерная площадка сбоку закидана мешками со строительным и прочим мусором. Так нельзя содержать контейнерную площадку. Давайте здесь наводить порядок», — отметил губернатор.

Глава региона поручил Комитету по экологическому надзору провести проверку и применить штрафные санкции в отношении ответственных, а Комитету по дорожному хозяйству совместно с Госавтоинспекцией оценить ситуацию с организацией автобусной остановки.

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Теги

прямая линия Александр Дрозденко обращение с отходами Тосненский район

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