Музейное агентство Ленинградской области подводит промежуточные итоги комплексной модернизации филиалов, расположенных в зданиях без статуса объектов культурного наследия. В 2025–2026 годах несколько музеев региона получили значительное развитие.

Сланцевский музей, открывшийся после обновления в апреле 2025 года, увеличил посещаемость на 77 процентов и стал победителем в номинации «Музей России 2025» конкурса «Музейный Олимп». Для Сосновоборского музея разработана проектно-сметная документация капитального ремонта, которая уже направлена в Министерство культуры Российской Федерации. В Подпорожском музее завершены строительно-монтажные работы, подана заявка на субсидию для технического оснащения в 2027 году.

Киришский музей получил субсидию на разработку проектно-сметной документации для ремонта помещений и заключил договор на создание концепции новой экспозиции. Пикалевский музей готовится к переезду в здание бывшего детского сада №3 площадью 817 квадратных метров вместо прежних 457. На реализацию работ получена поддержка губернатора, сейчас оформляются имущественные права.

Тихвинский музей «Астрача, 1941» после капитального ремонта, завершённого в 2022 году, продолжает развиваться. Его экспозиция «Война глазами Павлика и Пауля» стала финалистом конкурса «Музейный Олимп» в номинации «Экспозиция года». Это единственный музей о Великой Отечественной войне в восточной части Ленинградской области. В 2027 году начнётся реставрация мемориала, расположенного рядом с музеем.