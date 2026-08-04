Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили ключевые направления развития региона.

В агропромышленном комплексе сохраняется устойчивая динамика. Ленинградская область удерживает лидерство по производству яйца: с начала года прирост составил 14 процентов. Хорошие показатели отмечены по молоку и сырам. Уборочная кампания началась на две недели раньше обычного и идёт с опережением прошлогодних темпов, урожайность зерновых выше. Обеспеченность хозяйств топливом находится на постоянном контроле.

В рамках программы развития сельских территорий в прошлом году были отремонтированы три детских сада, спортивная школа и центр творчества в Паше и Луге, а также реализованы четыре проекта благоустройства. В текущем году готовятся к открытию школа в Осьмино, стадион в Луге, два детских сада и три объекта благоустройства. Кадровый вопрос решается через целевое обучение и агроклассы.

По экологическому направлению продолжается ликвидация полигона «Красный Бор» и полигона в Приозерске, оставшегося с советских времен. Введен в эксплуатацию КПО «Островский». Лесные массивы охраняются с помощью системы «Лесохранитель» с элементами искусственного интеллекта, ведётся закупка техники. Все пожары тушатся в первые сутки. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что работу по национальному проекту «Экологическое благополучие» необходимо продолжать.