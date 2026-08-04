В деревне Киришского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который пришел на смену зданию 1991 года постройки.

Современный модульный ФАП оборудован кабинетом фельдшера, процедурной, аптечным пунктом, зоной ожидания и комнатой отдыха для персонала. Местные жители особенно высоко оценили наличие аптечной точки с широким ассортиментом необходимых препаратов.

Работу обновленного подразделения проинспектировали председатель комитета по здравоохранению области Александр Жарков и заместитель председателя ЗакСобрания региона Татьяна Тюрина. Как отметил Александр Жарков, ФАП возведен за счет областного бюджета с применением быстровозводимых конструкций и полностью соответствует современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Внутри созданы комфортные условия как для медперсонала, так и для пациентов. В день открытия в знак благодарности от сельчан на прилегающей территории были высажены две яблони.

В составе Киришской больницы также функционирует Пчевская врачебная амбулатория, которая недавно получила портативный диагностический комплекс «Цифровой ФАП». Устройство оснащено анализатором мочи, глюкометром, тонометром, электрокардиографом и другим оборудованием. Все данные автоматически передаются на ноутбук, где искусственный интеллект в режиме реального времени формирует заключение. Комплекс поочередно направляется во все ФАПы и амбулаторные подразделения района.