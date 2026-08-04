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В Мотохово открылся новый ФАП с аптечным пунктом и цифровым оборудованием

В деревне Киришского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который пришел на смену зданию 1991 года постройки.

В Мотохово открылся новый ФАП с аптечным пунктом и цифровым оборудованием - В деревне Киришского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, который пришел на смену
Фото: Правительство Ленинградской области

Современный модульный ФАП оборудован кабинетом фельдшера, процедурной, аптечным пунктом, зоной ожидания и комнатой отдыха для персонала. Местные жители особенно высоко оценили наличие аптечной точки с широким ассортиментом необходимых препаратов.

Работу обновленного подразделения проинспектировали председатель комитета по здравоохранению области Александр Жарков и заместитель председателя ЗакСобрания региона Татьяна Тюрина. Как отметил Александр Жарков, ФАП возведен за счет областного бюджета с применением быстровозводимых конструкций и полностью соответствует современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Внутри созданы комфортные условия как для медперсонала, так и для пациентов. В день открытия в знак благодарности от сельчан на прилегающей территории были высажены две яблони.

В составе Киришской больницы также функционирует Пчевская врачебная амбулатория, которая недавно получила портативный диагностический комплекс «Цифровой ФАП». Устройство оснащено анализатором мочи, глюкометром, тонометром, электрокардиографом и другим оборудованием. Все данные автоматически передаются на ноутбук, где искусственный интеллект в режиме реального времени формирует заключение. Комплекс поочередно направляется во все ФАПы и амбулаторные подразделения района.

Теги

ФАП Мотохово Александр Жарков Татьяна Тюрина
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Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти

Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Александр Дрозденко обсудил с Иреком Файзуллиным строительство и ЖКХ Ленобласти - Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунал
Фото: Правительство Ленинградской области

Стороны обсудили ключевые направления: подготовку к отопительному сезону, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья, благоустройство и комплексное развитие территорий.

За первые шесть месяцев 2026 года в регионе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья. С 2019 года из аварийного фонда переселены 16,8 тысячи человек, освобождено 262,7 тысячи квадратных метров непригодного жилья, а права более 40 тысяч дольщиков восстановлены. За последние пять лет в эксплуатацию введено свыше 130 социальных объектов.

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам благоустроены 27 общественных и дворовых территорий. За новые проекты проголосовали более 162,5 тысячи жителей. Еще восемь заявок направлены на всероссийский конкурс. Накануне Дня строителя Ирек Файзуллин вручил Александру Дрозденко знак «Почетный строитель России».

«Эта награда — высокая оценка труда всей строительной команды Ленинградской области», — отметил глава региона.

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16.07.2026
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Теги

Ленобласть Александр Дрозденко ЖКХ в Ленобласти Ирек Файзуллин

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