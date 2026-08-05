Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что парламенту приходилось принимать непопулярные законы из-за требований времени и обстоятельств. Ее слова приводит Sport24.

«Критика Госдумы? У нас все критикуют. За этот созыв удалось уменьшить градус критики, но ситуация была непростой. Часто приходилось принимать непопулярные законы, но этого требовало время и обстоятельства с перспективой на будущее», – сказала Ирина Роднина

Ранее Ирина Роднина прокомментировала слова Евгения Плющенко о деградации российского фигурного катания. По ее мнению, в мужском одиночном катании сейчас сохраняется серьезная внутренняя конкуренция, а российские фигуристки на протяжении почти 10 лет выступают на высоком уровне.

Международный союз конькобежцев 30 июня допустил российских и белорусских фигуристов к соревнованиям в нейтральном статусе с начала сезона-2026/2027.

Ирина Роднина – советская фигуристка, российский общественный и политический деятель, самая успешная спортсменка в истории парного катания. На ее счету три олимпийских золота (1972, 1976, 1980), 10 побед на чемпионате мира и 11 – на первенствах Европы.