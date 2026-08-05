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Средняя зарплата в Петербурге превысила 128 тысяч рублей

Рубли
Фото: Freepik.

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге в мае 2026 года составила 128 671 рубль, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «АБН24». По сравнению с апрелем средняя зарплата выросла на 0,1%. Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась на 2,4% в годовом выражении.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли – в среднем 253,3 тысячи рублей. В финансовой и страховой сфере показатель составил 200,8 тысячи рублей, в области информации и связи – более 185 тысяч, в водоснабжении и водоотведении – около 164 тысяч рублей.

В обрабатывающей промышленности средняя зарплата достигла 136,4 тысячи рублей, в торговле – 112 тысяч, в строительстве – 103,3 тысячи. В сфере образования показатель составил 80,6 тысячи рублей.

С начала лета работодатели Санкт-Петербурга разместили или обновили более 16 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Около 70% таких предложений не предполагают работу вахтовым методом. Чаще всего высокие зарплаты предлагают в строительстве, продажах, логистике и на производстве.

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Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась на крышу. Пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи, потребовалась госпитализация.

На месте работали сотрудники 144-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». До прибытия основного расчета автомобиль стабилизировали и отключили аккумуляторную батарею.

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