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В Петербурге задержали женщину, которую искала полиция Абакана

женщина
Фото: Freepik.

На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге с помощью автоматизированной системы «Сфера» задержали 53-летнюю женщину в федеральном розыске.

Местную жительницу разыскивали следователи из Абакана. По данным полиции, женщина скрывалась после возбуждения уголовного дела о незаконном привлечении денежных средств граждан при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

После задержания женщину доставили в дежурную часть транспортной полиции. Информацию о ее местонахождении передали инициатору федерального розыска.

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19.01.2026
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В Ленобласти с конца весны благоустроено 15 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев. 

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.

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Теги

Ленобласть благоустройство Денис Беляев

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