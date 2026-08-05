На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге с помощью автоматизированной системы «Сфера» задержали 53-летнюю женщину в федеральном розыске.
Местную жительницу разыскивали следователи из Абакана. По данным полиции, женщина скрывалась после возбуждения уголовного дела о незаконном привлечении денежных средств граждан при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости.
После задержания женщину доставили в дежурную часть транспортной полиции. Информацию о ее местонахождении передали инициатору федерального розыска.