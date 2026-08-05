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Новости Социум

На трассе Р-21 «Кола» до конца сентября ограничат движение из-за дорожных работ

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти с 10 августа по 25 сентября пройдут работы по ликвидации колейности.

На трассе Р-21 «Кола» до конца сентября ограничат движение из-за дорожных работ - Работы будут производиться в круглосуточном режиме, полосы будут перекрываться поэтапно, захватками
Фото: ФКУ «Упрдор»

Как сообщает ФКУ «Упрдор», на участке с 40 по 52 километр будет ограничена пропускная способность - для этого будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в обоих направлениях. По второй оставшейся - будет ограничена скорость до 40 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, полосы будут перекрываться поэтапно, захватками протяженностью до 5 километров. Устранять колейность будут на всех четырех полосах.

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Теги

Р-21 Ленобласть ограничено движение
Новости Социум

В Ленобласти с конца весны благоустроено 15 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев. 

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.

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Теги

Ленобласть благоустройство Денис Беляев

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