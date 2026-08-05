На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти с 10 августа по 25 сентября пройдут работы по ликвидации колейности.
Как сообщает ФКУ «Упрдор», на участке с 40 по 52 километр будет ограничена пропускная способность - для этого будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в обоих направлениях. По второй оставшейся - будет ограничена скорость до 40 км/ч.
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, полосы будут перекрываться поэтапно, захватками протяженностью до 5 километров. Устранять колейность будут на всех четырех полосах.