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Новости Происшествия

Более 500 грамм наркотиков нашли у безработного петербуржца

Как сообщили в региональном ГУ МВД, первоначально 25-летнего мужчину задержали на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге за административное правонарушение, связанное с употреблением наркотиков без назначения врача.

Более 500 грамм наркотиков нашли у безработного петербуржца - Заведено уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном разм
Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Во время личного досмотра у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри находился наркотик массой 1,53 грамма.

При обыске в квартире задержанного на улице Маршала Казакова полицейские обнаружили еще 502,5 грамма синтетического наркотика. По версии следствия, мужчина собирался сбыть запрещенное вещество.

Заведено уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере.

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Новости Происшествия

Руль самоката пронзил ногу водителя в Петербурге. Самокатчика увезли на реанимационном автомобиле

Водителя электросамоката госпитализировали после ДТП с автомобилем на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщает Neva.Today, в результате происшествия руль СИМ вонзился мужчине в ногу.

От сильного удара металлическая часть электросамоката вошла в ногу пострадавшего практически до кости. Прибывшие на место специалисты отпилили часть электросамоката, однако рукоятка осталась в ноге мужчины.

Пострадавшего доставили в больницу на реанимационном автомобиле.

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