Как сообщили в региональном ГУ МВД, первоначально 25-летнего мужчину задержали на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге за административное правонарушение, связанное с употреблением наркотиков без назначения врача.

Во время личного досмотра у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри находился наркотик массой 1,53 грамма.

При обыске в квартире задержанного на улице Маршала Казакова полицейские обнаружили еще 502,5 грамма синтетического наркотика. По версии следствия, мужчина собирался сбыть запрещенное вещество.

Заведено уголовные дела о незаконном хранении наркотиков и покушении на их сбыт в особо крупном размере.