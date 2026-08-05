В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали 18-летнего жителя Москвы, которого подозревают в обеспечении работы международной сети телефонных мошенников.

По данным правоохранителей, молодой человек был завербован через один из мессенджеров и занимался установкой и обслуживанием GSM-шлюзов. Это оборудование позволяло зарубежным колл-центрам совершать массовые звонки россиянам с подменой телефонных номеров, обходя системы защиты.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Для конспирации подозреваемый арендовал квартиры в жилых домах с шумными коммерческими помещениями на первых этажах. Каждые пять дней он менял адрес, перевозя оборудование, которое выдавал за обычные усилители звука. По версии следствия, за свою работу фигурант еженедельно получал около 54,5 тысячи рублей в криптовалюте.

Во время обысков правоохранители изъяли GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами удаленного доступа, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны с перепиской. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Подозреваемый заключен под стражу.

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