weather 21.5°
$

Главная / Новости / В Петербурге задержали администратора сети мошеннических колл-центров

Новости Происшествия

В Петербурге задержали администратора сети мошеннических колл-центров

В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали 18-летнего жителя Москвы, которого подозревают в обеспечении работы международной сети телефонных мошенников.

По данным правоохранителей, молодой человек был завербован через один из мессенджеров и занимался установкой и обслуживанием GSM-шлюзов. Это оборудование позволяло зарубежным колл-центрам совершать массовые звонки россиянам с подменой телефонных номеров, обходя системы защиты.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Для конспирации подозреваемый арендовал квартиры в жилых домах с шумными коммерческими помещениями на первых этажах. Каждые пять дней он менял адрес, перевозя оборудование, которое выдавал за обычные усилители звука. По версии следствия, за свою работу фигурант еженедельно получал около 54,5 тысячи рублей в криптовалюте.

Во время обысков правоохранители изъяли GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами удаленного доступа, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны с перепиской. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Подозреваемый заключен под стражу.

Вам будет интересно
Убытки на миллиарды, банкротства селлеров: разбор последствий атак на склады Wildberries
Атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries в июле-августе стали не просто серией чрезвычайных происшествий, а полноценным отраслевым кризисом....
04.08.2026
393

Сотрудники полиции продолжают устанавливать возможных соучастников и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Теги

мошенники Петербург Мвд полиция
Новости Социум

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике

Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. Здание площадью более трех тысяч квадратных метров будет выполнено в морском стиле. 

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике - Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. З
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутреннее пространство спроектируют максимально гибким и удобным для детей и педагогов. На прилегающей территории появятся современные игровые зоны, прогулочные маршруты и большое количество зелёных насаждений.

«Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества», — подчеркнул начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

Теги

Всеволожск детский сад Денис Горбунов

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться