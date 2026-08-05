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Средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 27 224 рубля в месяц, следует из данных Социального фонда России.

За год выплаты увеличились на 2 126 рублей: в июле 2025 года средняя пенсия по старости составляла 25 098 рублей.

Средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей - При этом выплаты работающим и неработающим пенсионерам различаются.
Фото: freepik.

При этом выплаты работающим и неработающим пенсионерам различаются: неработающие пенсионеры получают 27 850 рублей в месяц, работающие— 24 929 рублей.

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Страховая пенсия по старости назначается при достижении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов (баллов). Итоговый размер выплаты зависит от трудового стажа, числа накопленных пенсионных баллов и других условий, предусмотренных законодательством.

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