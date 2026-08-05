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Петербуржцы смогут увидеть частичное солнечное затмение 12 августа

Жители Петербурга смогут наблюдать частичное солнечное затмение вечером 12 августа. По данным Института космических исследований РАН, астрономическое явление начнется в 18:35, когда полутень Луны коснется поверхности Земли.

Полная фаза затмения пройдет через районы Таймыра, Гренландию, Исландию и Испанию. В России частные фазы можно будет увидеть в северных и северо-западных регионах, в том числе в Петербурге, на закате.

Специалисты напоминают, что наблюдать затмение можно только с использованием специальных солнечных фильтров или сертифицированных очков для наблюдения за Солнцем. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло или рентгеновская пленка не защищают глаза и могут привести к повреждению зрения.

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