В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть два астрономических явления — метеорный поток Персеиды и парад планет. Об этом сообщил глава обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По словам эксперта, в 2026 году условия для наблюдений за метеорами будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным. Он также добавил, что для того, чтобы увидеть больше «падающих звезд», россиянам необходимо выбирать время, когда радиант находится высоко в небе.

«Будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении», — отметил Веселков.

Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть «парад» из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Наблюдать его можно будет перед рассветом. Парад можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и не перестанет быть заметным.