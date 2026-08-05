В Волхове на стадионе «Локомотив» прошёл финал юбилейного фестиваля «Активное лето», организованного в десятый раз местным отделением Ассоциации ДРОЗД («Детям России – образование, здоровье и духовность»). Микс из спорта и развлечений собрал десятки команд по дворовому футболу и стритболу, юных болельщиков и их семей, любителей спорта, а также специально приглашённых гостей фестиваля.

За десять лет «Активное лето» выросло из небольшой спортивной инициативы в масштабное движение, объединяющее детей и подростков. Если на старте проекта в нём участвовали 146 ребят, то сегодня благодаря развитию АНО «ДРОЗД-Волхов» на регулярной основе более 1 300 детей бесплатно занимаются спортом и принимают участие в различных соревнованиях.

«Активное лето» продолжает развивать летний детский спорт в 47-ом регионе, создавая условия для регулярных занятий футболом и баскетболом, возможности для новых знакомств и первых спортивных достижений. В подтверждение этому – поддержка проекта на государственном уровне – мероприятие реализуется с участием средств гранта губернатора Ленинградской области.

Программа ДРОЗД – ключевой социальный проект компании ФосАгро. Он направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения и сочетает в себе спортивное, духовное, интеллектуальное развитие и патриотическое воспитание. В 2024 году проект был признан лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. За почти 25 лет выпускниками программы ДРОЗД стали более 100 тысяч юношей и девушек. Инвестиции компании в проект превысили 2,5 млрд рублей.

В этом году соревнованиях по дворовому футболу и стритболу в Волхове приняли участие 39 команд. Для них подготовили не только спортивную программу, но и приятные сюрпризы: после жарких матчей ребят ждали приятные и вкусные сюрпризы. Помимо этого, гостями мероприятия стали профессиональные спортсмены – участник чемпионатов мира и Европы по футбольному фристайлу Роман Онипко и чемпион мира по баскетбольному фристайлу в составе сборной России Руслан Боравский – они продемонстрировали мастерство владения мячом и поделились с ребятами своими секретами.

Руководитель АНО «ДРОЗД-Волхов» Василий Клиновицкий отметил, что в мероприятиях фестиваля приняли участие также и сотни юных гостей-ленинградцев: «Игры прошли на высоком уровне. Увеличилось количество участников как среди детей, так и зрителей. Мы внедрили новые форматы досуга: настольные игры, VR-очки, мини-футбол — всё это вызвало большой интерес у ребят».

В стритболе юные спортсмены соревновались в двух возрастных категориях. Первое место заняли команды из Волхова – «Дрозд» (10-14 лет) и «Банан» (15-18 лет). В дворовом футболе среди первых тоже большинство волховчан. В четырех возрастных категориях три первых места заняли команды из Волхова: «Филипп Плейн» (11-14 лет), «Мстители» (15-17 лет), «Легенда» (18-20 лет), а также команда «Веговец» из Новой Ладоги (7-10 лет). Все участники фестиваля «Активное лето» ушли с праздника с праздничными сувенирами и мороженым.

«Каждый год участвуем здесь с друзьями – играем во дворе, тренируемся вместе. Для нас главное — показать себя, проверить силы. Я из Волхова. За последние годы в городе явно больше парней увлекается футболом. Организаторы делают отличную работу, и такие турниры обязательно нужно развивать дальше!» – поделился впечатлениями футболист команды «Мстители» Даниил Глухов.