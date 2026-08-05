Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. Здание площадью более трех тысяч квадратных метров будет выполнено в морском стиле.

Внутреннее пространство спроектируют максимально гибким и удобным для детей и педагогов. На прилегающей территории появятся современные игровые зоны, прогулочные маршруты и большое количество зелёных насаждений.

«Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества», — подчеркнул начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.