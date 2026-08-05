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Новости Социум

Госэконадзор проверил более 30 перевозчиков отходов в Выборгском районе

В Выборгском районе прошел совместный рейд, в котором участвовали инспекторы Госэконадзора, Экомилиции, сотрудники ГАИ и участковые уполномоченные полиции.

Госэконадзор проверил более 30 перевозчиков отходов в Выборгском районе - В Выборгском районе прошел совместный рейд, в котором участвовали инспекторы Госэконадзора, Экомилиц
Фото: Правительство Ленинградской области

На территории Первомайского сельского поселения были досмотрены большегрузные автомобили, перевозящие отходы. Всего проверено более 30 перевозчиков.

По итогам контрольных мероприятий вынесены три постановления за несоблюдение требований при обращении с отходами. Также составлено два протокола за нарушение правил их транспортировки. Совместные рейды на транзитных маршрутах Ленинградской области продолжаются. В Госэконадзоре напоминают, что соблюдение законодательства — обязанность каждого перевозчика.

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Госэконадзор Выборгский район
Новости Социум

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике

Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. Здание площадью более трех тысяч квадратных метров будет выполнено в морском стиле. 

Во Всеволожске построят детский сад на 140 мест в морской тематике - Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового детского сада во Всеволожске. З
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутреннее пространство спроектируют максимально гибким и удобным для детей и педагогов. На прилегающей территории появятся современные игровые зоны, прогулочные маршруты и большое количество зелёных насаждений.

«Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества», — подчеркнул начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад до 31 июля. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.

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Всеволожск детский сад Денис Горбунов

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