В Выборгском районе прошел совместный рейд, в котором участвовали инспекторы Госэконадзора, Экомилиции, сотрудники ГАИ и участковые уполномоченные полиции.
На территории Первомайского сельского поселения были досмотрены большегрузные автомобили, перевозящие отходы. Всего проверено более 30 перевозчиков.
По итогам контрольных мероприятий вынесены три постановления за несоблюдение требований при обращении с отходами. Также составлено два протокола за нарушение правил их транспортировки. Совместные рейды на транзитных маршрутах Ленинградской области продолжаются. В Госэконадзоре напоминают, что соблюдение законодательства — обязанность каждого перевозчика.