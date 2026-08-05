weather 21.5°
$

Главная / Для души / Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России

Для души Новости

Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России

Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

Александр Дрозденко поздравил Михаила Ковальчука с присвоением звания Героя Труда России - Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального
Фото: Правительство Ленинградской области

Александр Дрозденко назвал это событие важным для Ленинградской области, на территории которой работает один из филиалов института — Петербургский институт ядерной физики в Гатчине. По словам Дрозденко, институт развивается и остаётся на переднем крае науки, и в этом большая личная заслуга Михаила Валентиновича, который вникает в каждое направление и поддерживает проекты, значимые для страны и региона.

У Ленинградской области и Курчатовского института большие совместные планы: новые исследования, развитие гатчинской площадки и подготовка кадров. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве в Гатчине современного медицинского лечебно-исследовательского центра на базе ядерных технологий. Регион уже выделил земельный участок рядом с Нанотехнопарком, а Курчатовский институт приступает к проектированию.

От себя и от всех ленинградцев Александр Дрозденко выразил Михаилу Ковальчуку слова уважения и благодарности за науку, принципиальность и значимость его работы для страны и региона.

Теги

Александр Дрозденко Михаил Ковальчук
Новости Социум

Госэконадзор проверил более 30 перевозчиков отходов в Выборгском районе

В Выборгском районе прошел совместный рейд, в котором участвовали инспекторы Госэконадзора, Экомилиции, сотрудники ГАИ и участковые уполномоченные полиции.

Госэконадзор проверил более 30 перевозчиков отходов в Выборгском районе - В Выборгском районе прошел совместный рейд, в котором участвовали инспекторы Госэконадзора, Экомилиц
Фото: Правительство Ленинградской области

На территории Первомайского сельского поселения были досмотрены большегрузные автомобили, перевозящие отходы. Всего проверено более 30 перевозчиков.

По итогам контрольных мероприятий вынесены три постановления за несоблюдение требований при обращении с отходами. Также составлено два протокола за нарушение правил их транспортировки. Совместные рейды на транзитных маршрутах Ленинградской области продолжаются. В Госэконадзоре напоминают, что соблюдение законодательства — обязанность каждого перевозчика.

Теги

Госэконадзор Выборгский район

Популярное

Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА
Над регионами России сбили 131 украинский БПЛА

07:25 03.08.2026

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США
ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают БПЛА. Западные СМИ сообщают, что один из них принадлежит США

11:34 31.07.2026

Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора
Над Ленобластью уничтожили 15 БПЛА, поврежден склад у Красного Бора

06:18 04.08.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться