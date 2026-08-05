Губернатор Ленинградской области сообщил о присвоении звания Героя Труда РФ президенту Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку.

Александр Дрозденко назвал это событие важным для Ленинградской области, на территории которой работает один из филиалов института — Петербургский институт ядерной физики в Гатчине. По словам Дрозденко, институт развивается и остаётся на переднем крае науки, и в этом большая личная заслуга Михаила Валентиновича, который вникает в каждое направление и поддерживает проекты, значимые для страны и региона.

У Ленинградской области и Курчатовского института большие совместные планы: новые исследования, развитие гатчинской площадки и подготовка кадров. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве в Гатчине современного медицинского лечебно-исследовательского центра на базе ядерных технологий. Регион уже выделил земельный участок рядом с Нанотехнопарком, а Курчатовский институт приступает к проектированию.

От себя и от всех ленинградцев Александр Дрозденко выразил Михаилу Ковальчуку слова уважения и благодарности за науку, принципиальность и значимость его работы для страны и региона.