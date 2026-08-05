Ответственное лицо ООО «Домашние традиции» оштрафовали на 15 тысяч рублей после проверки соблюдения трудового законодательства во Всеволожском районе.
Как сообщили в городской прокуратуре, к работе допускали сотрудников, которые не прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты. По итогам проверки возбудили дело об административном правонарушении, а руководителю организации внесли представление об устранении нарушений.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Нарушения полностью устранили.