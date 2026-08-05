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Руководителя компании оштрафовали за нарушение трудового законодательства во Всеволожском районе

Ответственное лицо ООО «Домашние традиции» оштрафовали на 15 тысяч рублей после проверки соблюдения трудового законодательства во Всеволожском районе.

Как сообщили в городской прокуратуре, к работе допускали сотрудников, которые не прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты. По итогам проверки возбудили дело об административном правонарушении, а руководителю организации внесли представление об устранении нарушений.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Нарушения полностью устранили.

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08.03.2026
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Всеволожский район
Новости Социум

В Ленобласти с конца весны благоустроено 15 общественных пространств

В регионе продолжается благоустройство общественных территорий. С конца весны в регионе уже обновлены 15 пространств, среди которых сквер «Память» в Лукашах, «Аллея Славы» в Пикалёво, пляж в Плодовом и сквер «У Айболита» в Раздолье.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект уникален, но у всех одна цель — создать условия для комфортной жизни, работы и отдыха жителей.

«Это наша философия, заложенная в нацпроекте, и мы видим, что она находит огромный отклик у жителей, которые активно участвуют в выборе пространств для благоустройства и потом с удовольствием проводят время в новых местах», — подчеркнул Беляев. 

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы во всех районах и округах. Всего в этом году по всем программам регион благоустраивает 169 территорий.

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Теги

Ленобласть благоустройство Денис Беляев

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