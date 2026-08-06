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Новости Социум

Ремонт в доме-интернате в поселке Свердлова завершат осенью 2026 года

В Ленинградской области продолжается капитальный ремонт Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в поселке имени Свердлова.

Ремонт в доме-интернате в поселке Свердлова завершат осенью 2026 года - В Ленинградской области продолжается капитальный ремонт Всеволожского дома-интерната для престарелых
Фото: Правительство Ленинградской области

В настоящее время полностью готовы второй и третий этажи здания. Завершить все работы планируется уже осенью этого года.

Ход ремонта и качество предоставляемых социальных услуг проверила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. Учреждение обеспечивает комфортное и безопасное проживание пожилых людей и инвалидов. Здесь оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, организуют досуг, питание и профессиональный уход. По итогам выезда Анастасия Толмачева дала поручение усилить контроль за завершением ремонтных работ в установленные сроки.

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поселок имени Свердлова дом-интернат
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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