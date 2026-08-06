В Ленинградской области продолжается капитальный ремонт Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в поселке имени Свердлова.
В настоящее время полностью готовы второй и третий этажи здания. Завершить все работы планируется уже осенью этого года.
Ход ремонта и качество предоставляемых социальных услуг проверила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. Учреждение обеспечивает комфортное и безопасное проживание пожилых людей и инвалидов. Здесь оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, организуют досуг, питание и профессиональный уход. По итогам выезда Анастасия Толмачева дала поручение усилить контроль за завершением ремонтных работ в установленные сроки.