Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге Героя России Евгения Остапенко

Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге Героя России, гвардии ефрейтора и санитара-разведчика Евгения Остапенко, погибшего в сентябре 2024 года в Красногоровке.
Евгений Остапенко с позывным «Бардак» был кубанским казаком и выпускником Тимашевского казачьего кадетского корпуса.
Во время выполнения боевой задачи его разведывательная группа должна была занять опорный пункт противника. Скрытно приблизившись к позициям, Остапенко открыл огонь из АК-12 и уничтожил шестерых противников, после чего сопротивление было подавлено.
На следующий день противник попытался зайти в тыл российских подразделений. Остапенко первым обнаружил угрозу. Во время боя он получил тяжелые ранения, однако продолжил передавать координаты минометному расчету и руководить действиями своей подгруппы. Благодаря его действиям бойцам удалось выйти из-под артиллерийского и минометного огня в безопасный район.
Евгений Остапенко скончался от полученных ранений. Звание Героя России ему присвоили посмертно.