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Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге Героя России Евгения Остапенко

Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге Героя России, гвардии ефрейтора и санитара-разведчика Евгения Остапенко, погибшего в сентябре 2024 года в Красногоровке.

Евгений Остапенко с позывным «Бардак» был кубанским казаком и выпускником Тимашевского казачьего кадетского корпуса.

Во время выполнения боевой задачи его разведывательная группа должна была занять опорный пункт противника. Скрытно приблизившись к позициям, Остапенко открыл огонь из АК-12 и уничтожил шестерых противников, после чего сопротивление было подавлено.

На следующий день противник попытался зайти в тыл российских подразделений. Остапенко первым обнаружил угрозу. Во время боя он получил тяжелые ранения, однако продолжил передавать координаты минометному расчету и руководить действиями своей подгруппы. Благодаря его действиям бойцам удалось выйти из-под артиллерийского и минометного огня в безопасный район.

Евгений Остапенко скончался от полученных ранений. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

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С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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