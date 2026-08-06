Многие думают: «Что такого? Я же просто выложил пятисекундное видео в местный чат. Там даже лиц не видно, просто небо и звук». А кто-то может думать, что «власти опять что-то скрывают». На самом деле здесь нет политики и конспирологии. Просто каждое ваше фото и видео без исключения – инструмент в руках врага для убийства ваших сограждан и ваших близких. Редакция ivbg.ru. подробно показывает, как это происходит.

Публикация любых видео и фото с беспилотниками и работой ПВО в социальных сетях может помочь противнику получить информацию о маршрутах дронов и расположении средств противовоздушной обороны.

Даже короткая запись, на которой не видно людей или военной техники, содержит большое количество данных. Аналитики используют элементы городской застройки, дороги, промышленные объекты, особенности местности и другие ориентиры для определения места съемки.

Кажется, что если в кадре нет адресной таблички или узнаваемого здания, определить место невозможно. На самом деле иногда достаточно нескольких деталей на заднем плане. Такой метод сбора информации называется OSINT – разведка на основе открытых источников. Для анализа используются фотографии, видеозаписи, публикации в социальных сетях, спутниковые снимки и другие общедоступные данные.

Это может быть необычная форма дерева, линия крыш, расположение многоэтажек, изгиб дороги, труба предприятия, вышка, рекламная конструкция или даже характерный рельеф местности. Аналитики сопоставляют такие ориентиры со спутниковыми снимками, картами, фотографиями улиц и другими видео из открытых источников. Это позволяет им постепенно сузить район и определить место, откуда велась съемка.

Информацию несет и звук. Если на записи одновременно видны вспышка, движение объекта или работа ПВО, а затем слышен характерный звук, специалисты могут анализировать временную разницу между визуальным событием и пришедшим к камере звуком.

Вместе с направлением съемки, окружающими ориентирами и другими опубликованными видео это позволяет с точностью до нескольких метров определить район, где стоит расчет ПВО.

Вот так в небе над вашим городом образуется «свободная дыра». И через полчаса следующий дрон уже полетит в обход ПВО, чтобы ударить по гражданским объектам, многоэтажному дому или пляжу с отдыхающими.

А если враг захочет уничтожить сам вскрытый расчет ПВО, оберегающий ваш город, то БПЛА уже полетит на ваши координаты и может попасть уже в ваш дом.

Это прямая причинно-следственная связь.

Особенно опасно, когда атаку снимают сразу несколько человек из разных точек города. Тогда отдельные ролики можно сопоставить между собой и получить намного больше информации, чем содержится в каждом из них по отдельности.

Поэтому даже дерево за окном, силуэт дома или несколько секунд звука могут оказаться частью большой разведывательной картины.

Именно поэтому во время атак беспилотников ни при каких обстоятельствах не следует публиковать кадры работы ПВО, пролета БПЛА, последствий ударов и перемещения военной техники.

Безобидное на первый взгляд видео может содержать данные, которые представляют ценность для противника и приведут к гибели многих людей.

Во время атаки следует отказаться от съемки и публикаций, соблюдать рекомендации экстренных служб и в первую очередь позаботиться о собственной безопасности.