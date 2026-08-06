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Кишечную палочку обнаружили в бургерах пяти популярных сетей в России

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти крупных сетей быстрого питания. Эксперты проверили чизбургеры из 20 сетей по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки.

Кишечную палочку обнаружили в бургерах пяти популярных сетей в России - Роскачество обнаружило бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти крупных сетей быстрого питан
Фото: Freepik.

Нарушения микробиологических требований выявили в продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский».

Бактерии группы кишечных палочек обнаружили в бургерах BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Во всех семи сетях также зафиксировали превышение допустимого количества микроорганизмов, в некоторых случаях более чем в 15 раз.

В ряде образцов нашли расхождения с заявленным составом. Посторонние растительные компоненты выявили в продукции «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up.

«Гистология выявила наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, ее количество можно определить как «следовое» – результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции», – рассказали в Роскачестве

Бургеры «Вкусно – и точка», Burger King и Steak it easy соответствовали обязательным требованиям и опережающим стандартам Роскачества. Они могут претендовать на государственный Знак качества.

Информацию о выявленных нарушениях передали в Роспотребнадзор. Производителей также уведомили о результатах исследования, некоторые сети начали внутренние проверки.

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Теги

кишечная палочка Россия роскачество
Новости Социум

Почти 200 тысяч жителей Петербурга не смогли выехать за границу из-за долгов

Почти 197 тысяч жителей Санкт-Петербурга ограничили в праве выезда за границу из-за долгов по алиментам, кредитам и другим обязательствам, сообщает «МК в Питере».

С начала года судебные приставы взыскали с должников более 2,6 миллиарда рублей. Среди них более 9000 неплательщиков алиментов, которые в итоге погасили задолженность примерно на 32 миллиона рублей.

Ограничение на выезд может быть введено при общей сумме долга свыше 30 тысяч рублей или задолженности по алиментам более 10 тысяч рублей. Запрет действует до полного погашения задолженности.

Также приставы могут ограничить выезд за границу при неисполнении требований неимущественного характера. В ФССП рекомендуют перед поездкой проверить наличие долгов на официальном сайте ведомства и при необходимости погасить их.

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