Роскачество обнаружило бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти крупных сетей быстрого питания. Эксперты проверили чизбургеры из 20 сетей по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки.

Нарушения микробиологических требований выявили в продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский».

Бактерии группы кишечных палочек обнаружили в бургерах BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Во всех семи сетях также зафиксировали превышение допустимого количества микроорганизмов, в некоторых случаях более чем в 15 раз.

В ряде образцов нашли расхождения с заявленным составом. Посторонние растительные компоненты выявили в продукции «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up.

«Гистология выявила наличие ДНК курицы в десяти образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, ее количество можно определить как «следовое» – результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции», – рассказали в Роскачестве

Бургеры «Вкусно – и точка», Burger King и Steak it easy соответствовали обязательным требованиям и опережающим стандартам Роскачества. Они могут претендовать на государственный Знак качества.

Информацию о выявленных нарушениях передали в Роспотребнадзор. Производителей также уведомили о результатах исследования, некоторые сети начали внутренние проверки.