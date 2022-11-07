7 ноября страна отмечает 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Событие давнее, но важное, сыгравшее значительную роль в развитии России и всего мира в целом. Помнит ли народ то, что происходило в этот день 105 лет назад?

Что же произошло 7 ноября?

7 ноября (25 октября по старому стилю — отсюда и название) 1917 года произошло вооруженное свержение Временного правительства России и приход к власти партии большевиков, провозгласившей установление советской власти.

Почему произошло свержение власти?

Затянувшаяся Первая мировая война (1911 — 1918) стала своеобразным катализатором радикально-революционных настроений в обществе. Россия в этой войне была обороняющейся стороной, а существенная нехватка боеприпасов, обмундирования, военной техники сильно подрывала боевой дух армии. Так, на начало войны у России было всего 13 крейсеров, в то время как у Германии и Австро-Венгрии — 42. Отставала Россия и по количеству тяжелых орудий — на начало военных действий их в стране насчитывалось около 240, а в одной только Германии — 2076. Уступала Россия и в авиации, и в танках.

Начало революции ускорило и национальное движение, усилившееся после Февральской революции. После отречения Николая II государство осталось без самодержца и лидера. Страной фактически управляло два органа: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и Временное правительство. Временное правительство оказалось неспособным решить насущные вопросы: рабочий, аграрный, националистический.

Продолжало существовать помещичье землевладение. Все еще не был решен важный для крестьянства вопрос — простой народ хотел получить в собственность землю и самовольно распоряжаться ей. Военное положение только откладывало рассмотрение требований крестьянского населения. Временное правительство ничего не сделало для того, чтобы реализовать аграрную программу. «Красные» же обещали на митингах решить аграрный вопрос и наделить крестьян землей. Их лозунги «землю – крестьянам», «фабрики — рабочим» привлекали все больше сторонников.

«У нас же один только лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ. И мы провозглашаем: все — рабочим, все — трудящимся!» В.И. Ленин

В результате крестьяне, которые составляли большинство населения Российского государства, поддержали большевиков и отказали в доверии Временному правительству. Поддержали революционное движение и рабочие, которые устали жить, не разгибаясь, под гнетом монархии. Реальная зарплата рабочего населения к осени 1917 года упала до 40-50% от довоенного уровня.

Временное правительство также ничего не сделало для решения национального вопроса. В национальном вопросе царская Россия отстаивала лозунг «единой и неделимой» и проводил политику насильственной русификации, что выражалось, в частности, в насаждении русского языка. Нации в свою очередь требовали культурно-национальной автономии. В силу многонациональности страны и жесткости государственной политики национальный вопрос становится наиболее острым. На территории России в начале XX века проживало свыше 200 народов, говоривших на 146 языках и наречиях. Большевики предлагали право наций на самоопределение, отмену национальных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств. Поэтому Временное правительство, не уделявшее должного внимания национальным меньшинствам, лишилось их поддержки.



Ход основных событий

– 24 октября (6 ноября по новому стилю) — Временное правительство отдало приказ юнкерам захватить типографию большевистской газеты «Рабочий путь»и арестовать членов Военно-революционного комитета (ВРК), которые находились в Смольном.

– К вечеру 24 октября революционные войска заняли Центральный телеграф, Измайловский вокзал, контролировали мосты, блокировали все юнкерские училища. ВРК направили в Кронштадт и Центробалт телеграмму о вызове кораблей Балтийского флота. Приказ был выполнен.

– Ленин пишет большевикам, что необходимо срочно выступать. Владимир Ильич прибывает в Смольный и начал лично руководить восстанием. Заняты почтамт, вокзал, центральная электростанция. К утру Временное правительство было низложено.

– 25 октября (7 ноября по новому стилю) — заседание Петроградского совета. Ленин выступил с речью, произнеся знаменитые слова: “Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась”.

– 25 октября, 21:40 — залп крейсера «Аврора» стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Арест временного правительства.

– 25 октября, 22:40 — провозглашение советской власти на II Съезде Советов.

Какое значение имела Октябрьская революция 1917 года?

Октябрьская революция ознаменовала начало перехода российского общества в новую общественно-экономическую формацию — коммунистическую. Частное собственность заменялась общественной. Труженик становится центральной фигурой общества, а народы получили право на самостоятельное и равноправное развитие государственности на основе принципа интернационализма. Революция открыла простор для проявления творческих сил народа и положила начало новой ступени в развитии российского общества. Россия вышла из империалистической войны и империалистической иностранной зависимости, обеспечив себе самостоятельный путь развития.