Октябрьская революция 1917 года в России. Что произошло 105 лет назад?

Автор: Елизавета Рябочкина
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7 ноября страна отмечает 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Событие давнее, но важное, сыгравшее значительную роль в развитии России и всего мира в целом. Помнит ли народ то, что происходило в этот день 105 лет назад?

Что же произошло 7 ноября? 

7 ноября (25 октября по старому стилю — отсюда и название) 1917 года произошло вооруженное свержение Временного правительства России и приход к власти партии большевиков, провозгласившей установление советской власти.

Почему произошло свержение власти? 

Затянувшаяся Первая мировая война (1911 — 1918) стала своеобразным катализатором радикально-революционных настроений в обществе. Россия в этой войне была обороняющейся стороной, а существенная нехватка боеприпасов, обмундирования, военной техники сильно подрывала боевой дух армии. Так, на начало войны у России было всего 13 крейсеров, в то время как у Германии и Австро-Венгрии — 42. Отставала Россия и по количеству тяжелых орудий — на начало военных действий их в стране насчитывалось около 240, а в одной только Германии — 2076. Уступала Россия и в авиации, и в танках.

Начало революции ускорило и национальное движение, усилившееся после Февральской революции. После отречения Николая II государство осталось без самодержца и лидера. Страной фактически управляло два органа: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и Временное правительство. Временное правительство оказалось неспособным решить насущные вопросы: рабочий, аграрный, националистический.

Александр Федорович Керенский
Александр Федорович Керенский (1881-1970), министр-председатель Временного правительства. Петроград, 21 августа 1917 года. Источник: РИА Новости

Продолжало существовать помещичье землевладение. Все еще не был решен важный для крестьянства вопрос — простой народ хотел получить в собственность землю и самовольно распоряжаться ей. Военное положение только откладывало рассмотрение требований крестьянского населения. Временное правительство ничего не сделало для того, чтобы реализовать аграрную программу. «Красные» же обещали на митингах решить аграрный вопрос и наделить крестьян землей. Их лозунги «землю – крестьянам», «фабрики — рабочим» привлекали все больше сторонников.

«У нас же один только лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни. Тунеядцы, паразиты, высасывающие кровь из трудящегося народа, должны быть лишены этих благ. И мы провозглашаем: все — рабочим, все — трудящимся!»  В.И. Ленин

В результате крестьяне, которые составляли большинство населения Российского государства, поддержали большевиков и отказали в доверии Временному правительству. Поддержали революционное движение и рабочие, которые устали жить, не разгибаясь, под гнетом монархии. Реальная зарплата рабочего населения к осени 1917 года упала до 40-50% от довоенного уровня.

Временное правительство также ничего не сделало для решения национального вопроса. В национальном вопросе царская Россия отстаивала лозунг «единой и неделимой» и проводил политику насильственной русификации, что выражалось, в частности, в насаждении русского языка. Нации в свою очередь требовали культурно-национальной автономии. В силу многонациональности страны и жесткости государственной политики национальный вопрос становится наиболее острым. На территории России в начале XX века проживало свыше 200 народов, говоривших на 146 языках и наречиях. Большевики предлагали право наций на самоопределение, отмену национальных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств. Поэтому Временное правительство, не уделявшее должного внимания национальным меньшинствам, лишилось их поддержки.

Ленин
Владимир Ильич Ленин на празднике войск Всевобуча (Всеобщее военное обучение). Первомайская демонстрация. Красная площадь. 1919 год. Фотограф — А.А. Левицкий. Источник: РИА Новости

Ход основных событий

– 24 октября (6 ноября по новому стилю) — Временное правительство отдало приказ юнкерам захватить типографию большевистской газеты «Рабочий путь»и арестовать членов Военно-революционного комитета (ВРК), которые находились в Смольном.

– К вечеру 24 октября революционные войска заняли Центральный телеграф, Измайловский вокзал, контролировали мосты, блокировали все юнкерские училища. ВРК направили в Кронштадт и Центробалт телеграмму о вызове кораблей Балтийского флота. Приказ был выполнен.

– Ленин пишет большевикам, что необходимо срочно выступать. Владимир Ильич прибывает в Смольный и начал лично руководить восстанием. Заняты почтамт, вокзал, центральная электростанция. К утру Временное правительство было низложено.

– 25 октября (7 ноября по новому стилю) — заседание Петроградского совета. Ленин выступил с речью, произнеся знаменитые слова: “Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась”.

– 25 октября, 21:40 — залп крейсера «Аврора» стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Арест временного правительства.

– 25 октября, 22:40 — провозглашение советской власти на II Съезде Советов.

Наседкин Анатолий Леонидович (1924-1994) «Дни Октября. Письмо из деревни» 1971
Картина А. Наседкина «В дни Октября» (1975 год). Архивы музеев онлайн archivogram.top

Какое значение имела Октябрьская революция 1917 года? 

Октябрьская революция ознаменовала начало перехода российского общества в новую общественно-экономическую формацию — коммунистическую. Частное собственность заменялась общественной. Труженик становится центральной фигурой общества, а народы получили право на самостоятельное и равноправное развитие государственности на основе принципа интернационализма. Революция открыла простор для проявления творческих сил народа и положила начало новой ступени в развитии российского общества. Россия вышла из империалистической войны и империалистической иностранной зависимости, обеспечив себе самостоятельный путь развития.

Похороны_у_кремлевской_стены_10.11.1917
Изображение: Братские могилы жертв Октябрьской революции на Красной площади. 10 ноября 1917 года. Источник: free-images.com
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