Напитки, которые помогут справиться с похмельем

Веселье во время новогодних праздников может привести к не самым приятным последствиям. А почему? Потому что часто застолья не проходят без алкогольных напитков. Бурный вечер часто заканчивается плохим утренним самочувствием из-за алкогольной интоксикации. Ivbg.ru собрал для вас полезные напитки, которые помогут вам справиться с похмельем.

Похмелье – это реакция организма на токсическое отравление продуктами распада алкоголя. Оно сопровождается головной болью, тошнотой, сухостью во рту и другими неприятными симптомами. Алкоголь — сильное мочегонное средство, оно выводит из организма большое количество жидкости, поэтому употребление алкоголя приводит к обезвоживанию организма. В первую очередь необходимо восстановить водный баланс. В этом помогут следующие напитки:

Минеральная вода. Как известно, для вывода алкоголя и продуктов распада алкоголя организм тратит много полезных веществ. Минеральная вода помогает организму быстро восстановить водно-солевой баланс.

Чай. Он поможет восстановить жизненные силы, зарядиться энергией. Чай от похмелья лучше всего готовить с лимоном. Вместо сахара лучше использовать мед. Если мучают сильные головные боли, то лучше отдать предпочтение сортам зеленого чая. Они содержат больше кофеина, который снимает спазмы сосудов.

Травяной чай от похмелья. Лекарственные растения содержат много полезных веществ, которые восстановят силы и очистят организм. Чай при похмелье можно готовить из пустырника, солодки, хмеля, валерианы, женьшеня и тысячелистника. Хорошо снимает похмельный синдром настой свежего или сушеного чабреца с лимоном. Помогут и отвары из шиповника. Горсть плодов шиповника нужно залить кипятком и настаивать полчаса. Или же приобрести в аптеке измельченный шиповник в пакетиках, который настаивается в кипятке 15 минут.

Квас. При похмелье он поможет восполнить дефицит витаминов группы B, насытить организм аминокислотами и ферментами. Благодаря этому продукты распада алкоголя будут выводиться быстрее.

Рассол. Это одно из самых старых средств в борьбе с похмельем. В этой жидкости содержатся соли калия, натрия и магния. Они помогают восстановить естественный водно-солевой баланс.

Томатный сок. Под действием алкогольного отравления, в организм не только поступает большое количество токсинов, но и быстро выводятся полезные минералы и микроэлементы. В помидорах содержится большое количество магния, который необходим организму при похмелье. Кстати, лучше не употреблять натощак цитрусовые соки. В них содержится много кислот, которые оказывают негативное влияние на стенки желудка.

Кисломолочные напитки. Они являются лучшим средством для восстановления кислотного баланса, снижают давление и избавляют от тошноты. Кефир, ряженка, йогурт или сыворотка помогут вам нормализовать утреннее состояние.

Отметим, что любой напиток, будь то чай или рассол, при похмелье лучше пить медленно небольшими глотками.

Кстати, есть несколько простых способов, которые помогут если не полностью застраховать себя от похмелья, то по крайней мере снизить его болезненные симптомы. Постарайтесь не курить или по возможности снизить до минимума количество табачных изделий. Никотин в сочетании с алкоголем представляют для организма гремучую смесь, с которой ему тяжело справиться. Также лучше не употреблять алкоголь натощак. С полным желудком вы гораздо медленнее захмелеете и будете легче выходить из похмелья.