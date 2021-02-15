Православный праздник Сретение Господне в народной традиции символизирует не только встречу Христа с праведником Симеоном, но и встречу зимы с весной. Это неудивительно, ведь старославянское слово «сретение» означает «встреча». Ivbg.ru рассказывает об истории этого древнего солнечного праздника, а также его основных приметах и интересных христианских традициях.

Что такое Сретение и когда его празднуют

На церковно-славянском «сретение» означает «встреча». Православные христиане отмечают праздник ежегодно 15 февраля. В православии Сретение относится к посвященным Христу двенадцати (двунадесятым) важнейшим праздникам и всегда отмечается в один и тот же день.

Смысл библейской легенды

Сретение Господне связано с библейской легендой, описанной в Евангелии от Луки. Согласно преданию, в этот день — сороковой после рождения Иисуса — Дева Мария принесла в храм младенца, чтобы совершить совершить установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца.

Как того требовал ветхозаветный закон, женщине, родившей мальчика, нельзя было переступать порог храма 40 дней (и 80, если на свет появлялась девочка). Также в церковь нужно было принести Господу благодарственную очистительную жертву — годовалого ягненка, а во оставление грехов — голубку. Если семья была бедной, вместо ягненка жертвовали голубку, и получалось «две горлицы или два птенца голубиных». Кроме того, на 40-й день нужно было посетить храм и для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а Моисеев закон, установленный в память исхода евреев из Египта — освобождения от четырёхвекового рабства.

И хотя Дева Мария не нуждалась в очищении, поскольку Иисус родился от непорочного зачатия, она переступила порог храма в знак смирения. Навстречу ей вышел старец Семион (по-древнееврейски означает «слышание»). По преданию, старец прожил 360 лет: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).

В день Сретения исполнилось то, чего старец ждал всю свою долгую жизнь. Пророчество исполнилось. Старец мог теперь спокойно умереть. Симеон взял на руки младенца и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-32). Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

Кто такая Анна Пророчица?

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла ещё одна встреча. В храме к Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане за вдохновенные речи о Боге называли её Анна-пророчица. Она много лет жила и трудилась при храме, «постом и молитвой служа Богу день и ночь» (Лк 2:37 — 38).

Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. «И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36 — 38).

Сретение в традиционном представлении славян

Традиционно Сретение принимается славянами как долгожданная встреча уходящей и ослабевающей зимы с наступающей весной. Уходят холода и тёмные ранние вечера, световой день постепенно увеличивается, а это означает, что весна уже очень близко.

Что можно и что нельзя делать в Сретение

На Руси Сретение как праздник любили за то, что в этот день прежде всего нужно было веселиться и отдыхать, в то время как ссоры, брань и излишне усердная работа были неуместны, так как могли обидеть солнце. На Руси в Сретение принято было гулять на свежем воздухе, угощаться блинами, которые символизируют светило, всячески веселиться и радоваться скорейшему приближению весенней поры. Не зря мы уже неоднократно упомянули солнце — праздник Сретение напрямую связан с обрядами «ублажением небесного светила», которое является самым ярким природным символом весны.

На Сретение нельзя печалиться и скучать, а также не принято выполнять работу. Даже все дела по дому и быту, кроме приготовления пищи, оказывались под запретом. Также не принято было в этот день совершать уборку в доме, подметать и работать на дворе и в огородах. По поверию считалось, что такие действия могут навлечь беды не только на человека, но и на его близких и даже на всю деревню. Кстати, стирка и мытьё тоже оказывались в Сретение под запретом.

Среди запретов в Сретение также брань и ругань — в этот солнечный день она сулит сплошные неприятности.