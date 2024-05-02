Пять необычных рецептов куличей на Пасху

Скоро в каждый дом придёт Светлый праздник Пасха. В этот день на праздничном столе должны стоять крашеные яйца — символ жизни и пасхальные куличи — символ присутствия Христа. Самые вкусные куличи не продаются в магазинах — их пекут самостоятельно. Мы собрали для вас пять необычных рецептов праздничных угощений.

Кулич с ягодной глазурью

<strong>Необходимые ингредиенты</strong> Сухие дрожжи — 15 грамм

Сливочное масло — 180 грамм

Сливки — 350 мл

Сахар — 250 грамм

Мука — 800 грамм

Яйца — 5 штук

Ванильный сахар — чайная ложка

Коньяк — столовая ложка

Очищенные грецкие орехи

Клюква -столовая ложка

Дрожжи залить двумя столовыми ложками тёплой воды и оставить на полчаса минут. В кастрюле распустить 100 грамм сливочного масла, добавить тёплые сливки и 100 грамм сахара. Нагреть, помешивая, до полного растворения сахара. После дайте смеси немного остыть.

В приготовленную массу требуется добавить дрожжи с водой, муку, просеянную с солью, и замесить тесто. Накрыть полотенцем и убрать в тёплое место на два часа. Яйца разделить на желтки и белки, где один белок пойдёт на глазурь. Желтки взбить со 100 граммами сахарного песка и ванильным сахаром.

Получившуюся массу вместе с коньяком добавить к подошедшему тесту. Подмешать взбитые белки и снова убрать в тёплое место. Когда тесто подойдет, обмять его и дать повторно подняться.

Орехи мелко порубить, добавить вместе с сушеной вишней или клюквой в тесто и разложить по формам, выстланным промасленным пергаментом. Формы с тестом накрыть полотенцами дать подняться на 2/3 высоты.

Выпекать около 40-50 минут при 180ºС.

Для глазури клюкву протереть через сито. Яичный белок следует взбить с оставшимся сахаром до получения массы однородной консистенции. Затем нужно добавить клюквенное пюре и ещё раз взбить. Покрыть глазурью верхнюю часть остывших куличей. Можно слегка подсушить в духовке при 100ºС.

Пасхальный кулич с кешью

<strong>Необходимые ингредиенты</strong> Мука — 3 столовые ложки

Яйца — 4 штуки

Шоколад — 100 грамм

Сахар — 3 столовые ложки

Кешью — 3 столовые ложки

Цукаты — 1 столовая ложка

Сливочное масло — 150 гр

Сахарная пудра — 100 гр

Молоко — 100 мл

Цедра одного лимона

Сухие дрожжи — 1 упаковка

Куркума — 1 чайная ложка

Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Щепотка соли

Заливаем куркуму двумя столовыми ложками кипятка. Дрожжи разводим в тёплом молоке, добавляем чайную ложку сахара и две столовые ложки муки. Полученную массу настаиваем полчаса.

Отделяем у одного яйца желток от белка. Желток растираем с сахаром, добавляем стакан муки и перемешиваем. Далее взбиваем до однородной смеси сливочное масло, ваниль, цедру, соль и куркуму. Добавляем дрожжи, полторы столовые ложки муки и перемешиваем. Все это накрываем, ставим в тёплое место и ждём полтора часа. После перемешиваем тесто и оставляем ещё на час.

Добавляем в тесто цукаты, 2/3 измельченных орехов. Смазываем руки маслом и перемешиваем. Тесто выкладываем в форму, смазанную маслом и накрытую пергаментом. Заполняем форму на треть от общего объёма и оставляем на полчаса. Печь кулич будем около часа при температуре в 180ºС.

Шоколад топим на водяной бане, добавляем три столовые ложки воды, масло и пудру. Все это наносим на готовый кулич и посыпаем орехами.

Шоколадно-лимонный кулич

<strong>Необходимые ингредиенты</strong> Мука — 2,5 стакана

Яйца — 8 штук

Сахар — 1 столовая ложка

Сухие дрожжи — 2 пакетика

Измельченный миндаль — 1 стакан

Черный шоколад — 1 плитка

Коньяк /ром — 100 мл

Красное сухое вино — 100 мл

Сливочное масло — 2 столовые ложки

Лимон- 1 штука

Апельсиновые цукаты- 100 грамм

Корица, гвоздика

Какао — 3 столовые ложки

3 яичных белка (для глазури)

1/2 стакана сахара (для глазури)

Растворите дрожжи в одном стакане тёплой воды. Добавьте муку, замесите тесто и отставьте на пару часов. Когда оно поднимется, его следует снова замесить.

Далее отделяем белки от желтков и взбиваем. Сами желтки растворяем с сахаром. После добавьте в тесто желтки с сахаром, миндаль, измельченный шоколад, вино, коньяк, сок лимона, цукаты и пряности. Не забудьте о взбитых сливках.

Выкладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом. Запекаем в разогретой духовке при 160ºС примерно полтора часа.

Чтобы приготовить глазурь, взбейте оставшиеся белки до крепкой пены, добавьте сахар и какао, а после смажьте полученной массой кулич.

Кулич с шафраном и клюквой на сливках

<strong>Необходимые ингредиенты</strong> Пшеничная мука — 600 грамм

Сухие дрожжи — 7 грамм

Сахар — 80 грамм

Сливочное масло — 60 грамм

Сливки — 3/4 стакана

Желтки — 5 штук

Коньяк — 1,5 столовая ложка

Щепотка шафрана

Молоко — 1 стакан

Яйцо — 1 штука

Клюква — 1 стакан

Упаковка глазури

Кондитерская присыпка

Шафран замочить в коньяке на два часа.

Для опары смешать одну столовую ложку сахара с тёплыми сливками. Дрожжи смешать с 1/2 ст просеянной муки. Соединить сливки с дрожжами и мукой, накрыть салфеткой и поставить в тёплое место на час. Растопить сливочное масло. Остудить. Желтки растереть с оставшимся сахаром.

В подошедшую опару добавить сливочное масло, желтки, соль, настойку шафрана и всё перемешать. Постепенно ввести оставшуюся просеянную муку, вымытую и обсушенную клюкву и замесить тесто. Поставить для подхода примерно на полтора часа.

Форму для кулича смазать маслом. Выложить подошедшее тесто, заполнив ёмкость наполовину, и оставить для подхода на 40 минут.

Яйцо взбить с молоком и смазать поверхность кулича. Поставить в разогретую духовку. Выпекать при 180ºС 40 минут.

Последний шаг — приготовить глазурь по инструкции на упаковке. После с помощью кисточки нужно смазать поверхность кулича и посыпать посыпкой.

Пасхальный кулич с марципаном

<strong>Необходимые ингредиенты</strong> Мука — 600 грамм

Свежие дрожжи — 20 грамм

Сахарная пудра — 120 грамм

Молоко — 250 мл

Сливочное масло — 150 грамм

Желтки — 4 штуки

Марципан — 100 грамм (порезать кубики)

Цукаты — 70 грамм

Щепотка соли

Щепотка шафрана

Ром или коньяк — 2 столовые ложки

<strong>Необходимые ингредиенты для глазури</strong> 1 белок

4 столовые ложки сахарной пудры

1 столовая ложка лимонного сока

1/4 чайная ложка миндального экстракта

Муку и сахарную пудру просеять в большую миску. Дрожжи растворить в небольшом количестве молока. В остальном молоке растопить масло. Остудить немного. Шафран замочить в роме или коньяке, смотря что вы выбрали.

Желтки взбить до однородности и добавить к муке. Влить в муку, вместе с дрожжами и молоком с маслом. Замесить мягкое, эластичное тесто — минут шесть-семь руками. Оно может липнуть к рукам, но муку не подсыпать. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на час.

Обкатайте кусочки марципана и цукаты в муке и добавьте в выросшее тесто, вместе с шафраном и ромом в котором он замачивался. Вымесить тесто еще раз. Разложить по формам смазанным сливочным маслом и посыпанным мукой, заполняя лишь 1/2 формы. Накрыть кухонным полотенцем и оставить еще на час.

Разогреть духовку до 180ºС.

Смажьте верх куличей молоком, поставьте в разогретую духовку и сразу снизьте температуру до 160ºС. Печь 40-50 минут. Куличи должны подрумяниться и вырасти. Проделайте тест зубочисткой. Проткните ею глубоко центр кулича. Она должна выходить сухой, когда кулич готов.

Выньте куличи. Дайте пять минут постоять, а затем вынимайте его из формы.

Пока куличи стынут, сделайте глазурь. В небольшой емкости перемешайте до однородности лимонный сок и сахарную пудру. Взбейте белок до состояния крепких пиков и продолжая взбивать вводите, понемножку, сахарно-лимонную смесь и миндальный экстракт. Глазурь готова.

Куличи аккуратно смажьте глазурью. Можете их украсить по своему вкусу.

Ранее в ivbg.ru писали — в Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно покрасить яйца на Пасху.