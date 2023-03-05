«Ты письмо мое, милый, не комкай» — тест на знание творчества Анны Ахматовой

5 марта 1966 года в возрасте 76 лет от сердечной недостаточности скончалась великая русская поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Благодаря своему неоценимому вкладу в литературу она была номинирована на Нобелевскую премию, успевала быть переводчицей и отличным литературоведом. По сей день все специалисты в один голос называют Ахматову одной из наиболее значимых фигур русской литературы XX века, а её преисполненные печалью и любовью стихотворения учат по всему миру. Ivbg.ru в эту дату предлагает своим читателям проверить свои знания творчества великой русской поэтессы и пройти небольшой, но сложный и интересный тест.