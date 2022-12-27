27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Российские спасатели 27 декабря отмечают свой профессиональный праздник.

27 декабря считается ещё и днём основания чрезвычайного ведомства. В этом году МЧС России празднует 32-ю годовщину. Сотрудники министерства по первому зову приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. За эти годы спасены сотни тысяч жизней не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Вам будет интересно Фото: рыбаки вышли на неокрепший лед Финского залива несмотря на предупреждения МЧС Как сообщают «Невские Новости», группу рыбаков заметили на неокрепшем льду Финского залива утром 4 декабря. Их не смутили предупреждения регионального... 04.12.2022 251

Ежегодно специалисты МЧС России при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях спасают свыше нескольких сотен жизней. Множество человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, своевременно доставляются в различные лечебные учреждения авиацией МЧС России.

Сотрудники чрезвычайного ведомства – настоящие профессионалы, способны реагировать на различные происшествие на земле, в воздухе, на воде и под водой. Большое внимание уделяется и профилактической работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров. Ведь любую беду легче предупредить, чем ликвидировать.

Спасатели постоянно на посту. Даже в свой профессиональный праздник на боевое дежурство заступит более 50 тысяч сотрудников МЧС России.

В СЗФО подвели итоги деятельности подсистемы РСЧС за 2022 год 15 декабря на сборе в Петрозаводске. По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, за последние три года на территории региона организовали 34 подразделения добровольной пожарной охраны. В 2023 году, согласно предварительным планам, создадут еще 15 единиц. При этом в 2023 году запланировано создание еще 15.

«Благодаря привлечению добровольных пожарных к профилактике и тушению пожаров в текущем году, удалось снизить количество пожаров на 6,9%», — озвучил Дрозденко.

В приоритете сейчас работа с подрастающим поколением. На сегодняшний день в Ленобласти действует 71 дружина «Юный пожарный», куда входят свыше полутора тысяч ребят.

Напомним, День спасателя в России установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Именно этот день считается днём основания МЧС России и профессиональным праздником спасателей.

Ранее в ivbg писали о том, что МЧС попросили рассмотреть предложение по возобновлению регулярных проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.