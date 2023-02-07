Седьмого февраля отмечается День рождения огнетушителя. Это отличный повод для того, чтобы обратить внимание на состояние Вашего огнетушителя или его наличие. Ведь это не просто «красненький баллон». Огнетушитель – друг и помощник, который может спасти Вашу жизнь.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, все вещи имеют свою историю и дату создания. Прототипы огнетушителя появились еще в 17 веке – стеклянные колбы с водой, которые устанавливали в помещениях. Датой рождения считают 7 февраля, потому что именно в этот день был запатентован первый огнетушитель Алана Крея в штате Вирджиния, США. С тех пор технологии не стояли на месте и сегодня есть несколько разновидностей огнетушителей. По своему составу они делятся на три вида: порошковые, углекислотные и воздушно-пенные.

Порошковые огнетушители – самый распространенный или даже востребованный вид. Его применяют повсеместно, потому что он способен бороться практически со всеми типами возгорания. Но некоторые недостатки у него все же имеются. Например, если загорелась бытовая техника или оборудование – порошковый огнетушитель справится с огнем, но технику уже не восстановить. В этом случае лучше использовать углекислотный огнетушитель.

Углекислотный огнетушитель – этот вариант хорош для тушения возгорания электроприборов, проводки в доме и транспорте. Такой огнетушитель справится с возгоранием различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. Но, не предназначен для пожара класса «А» — горение твердых веществ (мебель и другие предметы интерьера).

Воздушно-пенный огнетушитель – его применяют для тушения горючих жидкостей и возгораний твердых, тлеющих материалов органического происхождения (дерево, бумага, уголь и т.д.). У этого огнетушителя водная основа, поэтому их нельзя использовать при тушении пожара, где может быть доступ к электричеству (техника, проводка). В бытовом плане не очень практичен. Да и заправлять его необходимо раз в год, другие виды – раз в пять лет.

Также, есть самосрабатывающие огнетушители. Это удобные и компактные модули порошкового пожаротушения. Они имеют термодатчики, которые запускают огнетушитель при повышенной температуре (от 100 и до 200 градусов). Такие огнетушители будут полезными на складе, в загородном доме. То есть там, где узнать о возгорании можно не сразу.