Более 200 лет со дня открытия памятника: чем прославились Минин и Пожарский?

У многих на слуху фамилии Минин и Пожарский, но мало кто помнит, чем прославились упомянутые личности. Сегодня, 4 марта, 205 лет назад был открыт памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Кем были указанные люди и какой вклад они внесли в жизнь и формирование России рассказывает ivbg.

Подвиг Минина и Пожарского

История нашей страны гласит, что с сентября 1610 года Москву заполонили польские войска. Представители российского высшего сословия договорились с польским правителем Сигизмундом III о признании его сына Владислава царем России. Предполагалось, что государство будет независимым, но страна начала распадаться. На русской земле господствовали польские военачальники. Они спокойно смотрели, как их подчиненные грабят и сжигают целые деревни, убивают коренное населения. В этот же период на северо-западе России объявился новый враг – Швеция, которая сразу же захватила древний Новгород.

К осени 1611 года большая часть российского государства на западе и северо-западе принадлежала захватчикам. Москва стояла полусожженная и разграбленная. В столице расположился гарнизон врага. Окрестности городов и сел захватили шайки разбойников. Россия пришла в упадок: отсутствовали единое правительство и армия, казна была опустошена. В народе это время прозвали «лихолетьем».

Понимая сложившуюся ситуацию, избранный староста Кузьма Минин начал собирать отряд народного ополчения в Нижнем Новгороде. В него вошли местные жители и военнослужащие. Во главе защитников решили поставить одного из лучших военачальников того времени, который славился храбростью и честностью — князя Дмитрия Пожарского. Минин взял на себя обязанности, связанные с хозяйством и организацией ополчения.

Армия Нижнего Новгорода быстро разрослась и перевоплотилась в общерусское войско. Основной целью защитников стало освобождение Москвы и избавление Руси от иностранных захватчиков.

Дружина двинулась в путь весной 1612 года. Войско прибыло в Ярославль, где остановилось приблизительно на четыре месяца, готовясь к походу на столицу. За это время армия продолжала пополняться и окрепла. 24 июля отряды ополченцев приблизились к Москве.

С 22 по 24 августа начались сражения между русскими и польскими армиями. В результате решающей битвы, ополченцы разгромили войско гетмана Ходкевича, который пытался прийти на помощь врагу, овладевшего Кремлем.

22 октября (4 ноября) 1612 года поляки, не выдержав голода, покинули столицу. Сама дата стала днем освобождения Москвы.

Через некоторое время вся территория Руси была освобождена от врага. Таким образом, сплотившийся русский народ, оградил страну от очередного порабощения.

Кузьма Минин

Кузьма Минин родился во второй половине XVI века, предположительно в 1570 годах. Являлся организатором и одним из руководителей Земского ополчения 1611—1612 во время борьбы против польско-литовской и шведской интервенций. Стал русским национальным героем после изгнания врага.

Умер в 1616 году в период восстания татар и черемис. Похоронили героя на погосте приходской Похвалинской церкви. Прах несколько раз перезахоронили. Сейчас останки национального героя покоятся на месте бывшего Спасо-Преображенского собора на территории Нижегородского кремля. Точка захоронения отмечена деревянным крестом. У Минина после смерти остались сын Нефед и жена, которым царь передал право на владение вотчиной в Нижегородском уезде — село Богородское с деревнями.

Дмитрий Пожарский

Дмитрий Михайлович Пожарский родился в 1 ноября 1578 года в Берсенево Клинского уезда. Считается, что он проходится потомком великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, основателя Москвы. В 15 лет юный Дмитрий поступил на дворцовую службу. В 1598 год Пожарский имел придворный чин — «стряпчий с платьем». До 1602 года он вместе с матерью несколько раз попадал в царскую немилость. Дмитрий Пожарский давал присягу обоим Лжедмитриям и принимал участие в подавлении Крестьянского восстания под руководством Ивана Болотникова.

После начала царствования Михаила Федоровича Пожарский получал ведущую роль при дворе как военачальник и госдеятель. К концу жизни Дмитрий имел тысячи земельных угодий с селами и деревнями, за счет чего считался одним из богатейших дворян Московского государства.

Умер в 63-летнем возрасте 30 апреля (20 апреля) 1642 года в Москве. Известно, что князь был несколько раз женат и имел шестеро детей. Несмотря на это его род прекратился на внуке Дмитрия в 1682 году. Предводитель ополчения был захоронен в фамильном склепе, который несколько раз разбирался, но могилы оставались в сохранности. В 2009 году усыпальницу восстановили и открыли 4 ноября в присутствии президента России Дмитрия Медведева.

Как связано 4 марта с 4 ноября?

В 1649 году царь Алексей Михайлович Романов распорядился отмечать 4 ноября (22 октября по старому стилю) как день Казанской иконы Божией Матери, которая помогла избавить Москву и Россию от нашествия поляков в 1612 году. Икона также почиталась как покровительница дома Романовых.

Сейчас праздник именуется как «День народного единства» и продолжает отмечаться в России 4 ноября.

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В честь подвига Минина и Пожарского 4 марта 1818 года на Красной площади в Москве установили скульптурный монумент под авторством Ивана Мартоса. На памятнике отбили надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».